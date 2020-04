Almenys 36.000 persones més de les que apareixen en el recompte oficial de les morts per covid-19 han perdut la vida durant la pandèmia, tal com mostra una revisió de les dades de mortalitat d’onze països que proporciona una imatge més clara, però encara incompleta, de l’impacte de la crisi. En l’últim mes ha mort molta més gent en aquests països que en anys anteriors, segons ha confirmat The New York Times. Els totals inclouen morts per covid-19 i també per altres causes, així que probablement inclouen persones que no van poder ser ateses perquè els hospitals estaven saturats.

A París cada dia han mort més del doble de persones de l’habitual, molt més que en el pic d’una temporada de grip dolenta. A la ciutat de Nova York el nombre és ara quatre vegades el normal.

Les dades de mortalitat enmig d’una pandèmia no són perfectes. Les diferències entre els recomptes oficials de morts i l’augment total de les defuncions probablement es deu a la falta de proves diagnòstiques del virus i no a cap voluntat de rebaixar les xifres. Oficialment 165.000 persones han mort a causa del coronavirus a tot el món fins dimarts.

Però segons els experts, el nombre total de morts ofereix un retrat més complet de la pandèmia, sobretot perquè la majoria dels països només registren com a morts per covid-19 les que es produeixen als hospitals. “Qualsevol nombre que es notifiqui un dia determinat és una subestimació bruta -explica Tim Riffe, un demògraf de l’Institut Max Planck d’Investigacions Demogràfiques d’Alemanya-. En molts llocs la pandèmia ja hi és des de fa prou temps com perquè les últimes dades de morts ja s’hagin registrat, fet que ens dona una imatge més exacta de la mortalitat”.

651x1366 36.000 morts que no consten en els recomptes 36.000 morts que no consten en els recomptes

Diferències més marcades

Les diferències són més marcades en els països que han tardat a reconèixer l’abast del problema. Istanbul, per exemple, va registrar aproximadament 2.100 morts més de les esperades del 9 de març al 12 d’abril, aproximadament el doble de les morts per coronavirus de què havia informat el govern. L’augment de morts a mitjans de març fa pensar que moltes víctimes s’havien infectat al febrer, setmanes abans que Turquia reconegués el primer cas de covid-19.

Al març el govern indonesi va atribuir 84 morts al coronavirus a Jakarta. Però més d’un miler de persones més del normal van ser enterrades als cementiris de la ciutat. En molts països europeus la mortalitat s’ha disparat un 20% o un 30%.

Fins i tot tenint en compte les noves xifres, els experts asseguren que el nombre de morts fins ara podria haver sigut molt pitjor. “L’augment d’avui en la mortalitat general es produeix en condicions de mesures extraordinàries, com ara el distanciament social, el confinament, les fronteres tancades i l’augment de l’assistència mèdica, que en alguns casos tenen impactes positius -diu Vladimir Shkolnikov, demògraf del Max Planck Institute-. És probable que sense això el nombre de morts encara fos més elevat.”

