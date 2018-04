El papa admet "greus errors de valoració" en el cas dels abusos sexuals a Xile

El papa Francesc ha enviat una carta als bisbes de Xile en què admet "greus errors de valoració" en el cas dels abusos sexuals a l'Església xilena, que li han fet sentir "dolor i vergonya". En la seva visita al país al gener, el pontífex va defensar el bisbe Juan Barros, nomenat per ell mateix el 2015, que estava acusat d'encobrir els abusos del seu mentor, el pare Fernando Karima.

"Pel que fa a mi mateix, reconec i així vull que ho transmeteu, que ne incorregut en greus errors de valoració i percepció de la situació, especialment per la falta d'informació veraç i equilibrada", diu a la seva carta.

Francesc fa aquest reconeixement després de rebre l'informe de 2.300 pàgines del seu enviat especial a Xile per investigar els casos d'abús sexual al país, l'arquebisbe Charles Scicluna de Malta, que va entrevistar 64 testimonis a Santiago de Xile i Nova York.



"Ara, després d'una lectura pausada de les actes d'aquesta missió especial, crec que puc afirmar que tots els testimonis recollits parlen de manera descarnada, sense additius ni edulcorants, de moltes vides crucificades, i confesso que això em fa sentir molt de dolor i vergonya", diu a la missiva.

El Papa demana la "col·laboració i assistència" dels bisbes xilens a l'hora de prendre una decisió sobre "les mesures a curt, mitjà i llarg termini que hauran de ser adoptades per restablir la comunió eclesial" al país. I fins i tot anuncia la seva voluntat de convocar una reunió a Roma amb els principals representants del clergat xilè "per dialogar sobre les conclusions" de la investigació de Scicluna. Una trobada al Vaticà que el Papa planteja "com un moment fraternal, sense prejudicis ni idees preconcebudes, amb l'únic objectiu de fer lluir la veritat".

Durant la seva visita a Xile al gener el papa Francesc va qualificar de "calúmnies" les acusacions contra Barros i va defensar que no existia "ni una sola prova contra ell", unes declaracions que van aixecar molta polèmica i per les quals ja va demanar disculpes durant el vol de tornada des de Xile per si havia estat insensible cap a les víctimes.

En la seva carta als bisbes xilens, Francesc torna a demanar "perdó" a tots els que es van sentir ofesos per les seves paraules i va dir que pensava demanar-los disculpes "personalment" en les pròximes setmanes, en una sèrie de reunions que vol mantenir amb algunes de les persones entrevistades per Scicluna.