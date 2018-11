Una nova erupció del volcà Fuego obliga a evacuar milers de persones a Guatemala

ARAVID20181119_0013

Les autoritats del departament d'Escuintla, al sud de Guatemala, han decretat aquest dilluns alerta roja per la nova erupció del volcà Fuego, que aquest juny va deixar 190 morts i milions de persones afectades per la seva activitat. L'explosió del volcà situat només a 50 quilòmetres de la capital de Guatemala ha afectat més de 76.000 persones, la gran majoria del departament d'Escuintla, i ha obligat les autoritats evacuar més de 4.000 persones.

Els altres dos departaments més pròxims, Chimaltenango i Sacatepéquez, mantenen l'alerta groga (prevenció), tal com ha afirmat el subdirector de la Coordinadora Nacional per a la Reducció de Desastres (Conred), Walter Monroy.

De moment les autoritats han evacuat les persones dels poblats situats a les faldes del volcà, de 3.763 metres d'altura. La majoria han sigut traslladades a l'estadi municipal de Santa Lucía, al mateix departament d'Escuintla, on el ministeri de Defensa ha instal·lat carpes i tendes de campanya per acollir els evacuats. Voluntaris de la Creu Roja de Guatemala, la Conred i membres de l'exèrcit també han anat a la ciutat guatemalenca per traslladar-hi aigua i aliments. Unes 300 famílies residents al poble de Chuchú (Escuintla) no han volgut marxar de casa seva tot i les advertències de les autoritats i el perill que això suposa.

VOLCÁN DE FUEGO. Personal del Ministerio de la Defensa Nacional -MDN- descarga e instala carpas en el Estadio Municipal para uso de las personas que están siendo evacuadas.

Fuente: Pedro Granillo, Delegado Regional de la CONRED. pic.twitter.com/GN4FvvxmaY — CONRED (@ConredGuatemala) November 19, 2018

És la cinquena erupció d'aquest 2018. L'Institut Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia i Hidrologia (Insivumeh) ha advertit a les 14.30 h (hora de Catalunya) que l'erupció del cràter es mantenia en un rang molt alt. S'han format tres rius quilomètrics de lava, que estan descendint el volcà en direcció al pobles de Las Lajas, Honda i Ceniza, tal com ha declarat Insivumeh. A més, ha assegurat en un comunicat que el núvol de cendra situat a 5.300 metres d'altura pot afectar els pobles de Seca i Santa Teresa.

VOLCÁN DE FUEGO. A esta hora se reporte el descenso de flujo piroclástico hacia la barranca Seca o Santa Teresa, esta información de acuerdo a lo que muestran las estaciones sismovolcánicas y las observaciones del OVFGO. pic.twitter.com/HnwFuDjGTI — CONRED (@ConredGuatemala) November 19, 2018

L'erupció ha generat fluxos piroclàstics –mescla calenta de gasos, cendres i fragments de roques– i ha generat una columna de cendra que arriba fins als 7.000 metres d'altura, segons ha declarat l'ens científic. Per això les autoritats han recomanat a la direcció general de l'Aeronàutica prendre precaucions, ja que la contaminació del volcà es pot percebre 60 quilòmetres lluny del cràter.



Guatemala viu en una constant amenaça. Hi ha 32 volcans en el seu territori, dels quals tres estan actualment actius –el volcà de Fuego, el de Pacaya i el Santiaguito.