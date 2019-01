L'escalfament de l'aigua dels oceans és més intens i més ràpid del que es creia

Aquest divendres, un estudi publicat per 'Science', una de les revistes científiques més reconegudes a nivell mundial, es feia una pregunta: "Amb quina rapidesa s'estan escalfant els oceans?" La resposta la trobem en el subtítol de la mateixa publicació: "Els registres d'observació sobre la temperatura dels oceans mostren que el seu escalfament s'està accelerant". I de quina manera. L'informe mostra que l'increment de la temperatura global de l'aigua dels oceans serà més intens i més ràpid del que s'havia pronosticat fins ara.

La investigació també conclou que la temperatura mitjana dels oceans de la Terra va arribar el 2018 als seus valors màxims. "El 2018 ha trencat el rècord. Ha sigut l'any més calent per als oceans", ha apuntat Zeke Hausfather, un dels autors de l'estudi. "Però cal recordar que l'any 2017 també va ser l'any més càlid fins llavors, i també el 2016 ho havia sigut...", afegeix el científic, que recorda que la situació empitjora cada any. A més, si l'any passat va ser l'any més calorós per al conjunt d'aigües del planeta, també ho va ser per a la Terra en general.

El millor termòmetre

I és que els experts reiteren que els oceans són els millors termòmetres per calcular els canvis que viu el planeta. L'estudi, dirigit per Lijing Cheng, de l'Institut de Física Atmosfèrica de l'Acadèmia Xinesa de Ciències, recorda que els oceans són la principal memòria del canvi climàtic, ja que absorbeixen aproximadament el 93% del desequilibri energètic de la Terra, que es crea per l'augment dels gasos contaminants que determinades activitats humanes desprenen a l'atmosfera.

Aquest escalfament, a part de ser símptoma de la delicada situació mediambiental que se li presenta al planeta, també té riscos. Entre d'altres, i tal com apunta el document, contribueix a l'increment del nivell del mar, intensifica les pluges i genera tempestes més duradores i més fortes, com els huracans, 'Harvey' el 2017 o el 'Florence' el 2018. I també destrueix els ecosistemes marins, la diversitat dels quals perilla.

Un grup de joves banyant-se a les aigües de l'oceà Atlàntic, a la costa de Nova York / CAITLIN OCHS / REUTERS

Si no es prenen mesures, adverteixen els investigadors, a partir de l'any 2080 els oceans s'hauran escalfat sis vegades més del que ho han fet durant els anteriors 60 anys.

Una tècnica fiable

El mètode que han utilitzat els científics per dur a terme la investigació s'ha basat en un nou sistema de medició, anomenat Argo, que consta d'una xarxa de flotadors d'observació autònoms que han registrat informació durant 13 anys.

Aquesta tècnica, però, s'ha combinat amb un treball paral·lel per perfeccionar i millorar els registres oceànics anteriors i que ha permès reconstruir les temperatures de les aigües des del 1960.

Tot plegat, mentre aquesta setmana el rotatiu britànic 'The Guardian' es feia ressò d'una altra investigació vinculada a l'escalfament de l'aigua dels oceans. L'estudi, publicat per la nord-americana Acadèmia Nacional de Ciències, assegura que l'escalfament global ha incrementat la temperatura de l'aigua del planeta com si hi hagués hagut una explosió d'una bomba atòmica cada segon arreu del planeta en els últims 150 anys.