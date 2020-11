Eslovàquia fa proves de covid a tots els seus habitants

Gairebé cinc milions de tests d'antígens en dos dies. És l'objectiu que s'ha proposat el govern d'Eslovàquia per controlar l'expansió del covid-19 al país. Durant aquest cap de setmana, tots els eslovacs de més de deu anys estan cridats a fer-se un test ràpid per saber si són portadors del virus i, malgrat que sotmetre's a les proves és voluntari (i gratuït), els que decideixin no fer-se'n hauran de fer quarantena i tindran prohibit sortir de casa, fins i tot per anar a treballar, durant 10 dies.

Segons informa Reuters, el ministre de Defensa, Jaroslav Nad, ha explicat aquest diumenge que ahir, en el primer dia d'aquest cribatge massiu, 2,58 milions de persones es van fer la prova, la qual cosa representa més de la meitat de la població eslovaca de més de deu anys, que és d'aproximadament cinc milions de persones (per un total de 5,5 milions en el global del país). Un 1% de totes les persones analitzades (en concret 25.850) van donar positiu i, per tant, s'hauran d'aïllar.

El primer ministre eslovac, Igor Matovic, ha demanat disculpes per haver pressionat els ciutadans perquè se sotmetessin a les proves, però ha argumentat que està justificat: "La llibertat ha d'anar de bracet de la responsabilitat cap als més dèbils, com els pacients oncològics o la gent gran", ha remarcat. Eslovàquia és el primer país de les seves dimensions que du a terme un cribatge d'aquesta envergadura. L'objectiu del govern és poder controlar l'increment de casos de covid sense haver de recórrer a un confinament generalitzat.

Per aconseguir-ho, el país ha mobilitzat 40.000 persones, entre professionals sanitaris, agents de policia, soldats, administratius i voluntaris, i s'han habilitat uns 5.000 punts on fer-se la prova. Està previst que el cap de setmana que ve es repeteixi l'experiència, per detectar possibles falsos negatius o nous contagis que s'hagin produït al llarg de la setmana.

La segona onada es descontrola

Eslovàquia va superar la primera onada de covid-19 amb molt pocs contagis: fins a l'1 de juliol, només 1.700 persones s'havien infectat, i 28 havien mort. Fins i tot abans que s'hi detectés el coronavirus per primera vegada, el 6 de març, el país ja havia imposat controls de temperatura a l'aeroport de la capital, Bratislava, i dos dies després del primer cas registrat es van tancar les escoles i instituts a les principals ciutats.

A partir de l'estiu, però, les xifres es van disparar, i aquest diumenge, per exemple, s'han comptabilitzat 2.282 contagis nous, fins a un total de gairebé 60.000. El nombre total de morts arriba ja als 219. La incidència acumulada durant els últims 14 dies és de 539 casos nous per cada 100.000 habitants, aproximadament la mateixa que a Espanya.