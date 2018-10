L'estabilitat de la Gran Coalició de Merkel torna a trontollar amb unes noves eleccions regionals

Primer van ser les eleccions a l'estat alemany de Baviera del 14 d'octubre i aquest diumenge toca el de Hesse. Els comicis a Baviera van posar en evidència la desafecció total de l'electorat envers els partits que formen la Gran Coalició d'Angela Merkel, i els de Hesse ho podrien confirmar. Si és així, les eleccions d'aquest diumenge, que són regionals, poden fer trontollar l'estabilitat del govern federal. Tots els sondejos indiquen que serà així: la formació de Merkel i el Partit Socialdemòcrata (SPD) -el seu soci de govern- tornaran a fracassar a les urnes.

La Unió Cristianodemòcrata (CDU) d'Angela Merkel, que ha governat amb els Verds a Hesse durant la última legislatura, perdria fins a deu punts respecte als comicis del 2013 i obtindria només un 28% dels vots, segons els sondejos. Per la seva banda, l'SPD aconseguiria un 20% dels vots, gairebé onze punts menys respecte a les eleccions anteriors.

Els Verds pujarien gairebé nou punts i obtindrien el 20% dels vots, amb la qual cosa confirmarien la tendència marcada a Baviera, on el suport a aquesta formació també va créixer molt, fins a deu punts.

El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) aconseguiria el 12% dels vots, cosa que suposa un augment de gairebé vuit punts, i entraria a la cambra legislativa de Hesse, l'única d'Alemanya on encara no tenia representació.

Malgrat les previsions dels sondejos, Merkel ha volgut treure importància a les eleccions a Hesse perquè, ha argumentat, no es pot considerar cada elecció regional com un referèndum a la Gran Coalició. La cancellera té previst presentar-se a la reelecció com a presidenta de la CDU a començaments de desembre.

Gairebé 4,4 milions d'electors estan cridats a les urnes aquest diumenge a Hesse, un estat ric del centre d'Alemanya amb una població de 6,2 habitants.