Washington sancionarà els països que comprin petroli a l'Iran a partir de l'1 de maig

Els mercats no han esperat, i abans que Washington anunciés que posava fi al permís per comprar petroli iranià, el barril Brent, el de referència a Europa, ha arribat al màxim anual i s'acosta ja als 75 dòlars. Els Estats Units han confirmat que a partir del pròxim 2 de maig els vuit països que encara importen petroli hauran d'afegir-se a l'embargament vigent amb l'objectiu de deixar a "zero" les exportacions de cru del règim dels aiatol·làs, la seva gran font d'ingressos. Els estats afectats són la Xina, l'Índia, Taiwan, el Japó, Itàlia, Grècia, Corea del Sud i Turquia, que ja ha advertit que no accepta que la Casa Blanca li dicti amb qui ha de tenir relacions i amb qui no.

Des de la seva arribada a la Casa Blanca, el gener del 2017, Donald Trump ha elevat la pressió sobre Teheran i en compliment de la promesa electoral de retirar-se de l'acord nuclear ha tornat a la política de sancions contra els que facin negocis amb l'Iran. Per compensar la pèrdua del petroli iranià, el president ha confirmat que els Estats Units els "asseguraran" el subministrament gràcies a l'acord amb l'Aràbia Saudita i altres socis de l'OPEP, que incrementaran la seva producció.

Saudi Arabia and others in OPEC will more than make up the Oil Flow difference in our now Full Sanctions on Iranian Oil. Iran is being given VERY BAD advice by @JohnKerry and people who helped him lead the U.S. into the very bad Iran Nuclear Deal. Big violation of Logan Act?