Els 'tories' estudien sancionar Boris Johnson per islamofòbic

L'exministre d'Exteriors i exalcalde de Londres, Boris Johnson, s'enfronta a una investigació disciplinària del seu propi partit com a conseqüència del text que va utilitzar en la seva nova columna setmanal al diari britànic 'The Telegraph', en què acusava les dones que duen burca de semblar "bústies de correu" o "atracadores de bancs".

L'òrgan que haurà de presentar les seves conclusions sobre les paraules de Johnson haurà de decidir quines mesures pren, que podrien arribar a l'expulsió del partit o a la suspensió com a militant, un pas que hauria de ser signat per la primera ministra, Theresa May.

Fonts del partit han dit que havien rebut dotzenes de queixes per la publicació de la columna de dilluns i que era important que s'examinés correctament.

El codi de conducta del partit diu que els diputats i altres titulars de l'oficina pública "no han d'utilitzar la seva posició per assetjar, abusar, victimitzar o discriminar il·lícitament contra els altres", i que han de "fomentar el respecte i la tolerància".

Johnson, que està de vacances, s'ha negat a demanar disculpes per les seves polèmiques comparacions, però membres del seu partit, com l'eurodiputat Sajjad Karim, ja han advertit que els conservadors han de decidir entre ser una "veritable força nacional" o "un moviment nacionalista anglès".