L'exadvocat de Trump va rebre ofertes del Kremlin per ajudar-lo en la campanya presidencial

L'exadvocat de Donald Trump, Michael Cohen, va rebre una oferta d'un ciutadà rus que li oferia "sinergies a nivell governamental" i fins i tot una reunió amb el president rus, Vladímir Putin, durant la campanya electoral que va portar Trump a la Casa Blanca.

Així ho han revelat els informes presentats pel fiscal especial Robert Mueller, que investiga les possibles ingerències russes en la campanya electoral nord-americana, en què demana entre 51 i 63 mesos de presó per a Cohen per haver fet "deliberadament" declaracions "falses" sobre les negociacions d'una possible Torre Trump a Moscou, que finalment no es va construir.

Cohen va explicar al fiscal que havia rebut aquella oferta d'una "persona de confiança de la Federació Russa", però que finalment va decidir no mantenir aquell contacte.

El memoràndum de l'oficina de Mueller, a més, implica Trump en els pagaments realitzats per Cohen per silenciar dues dones, una model i una actriu porno, que asseguren haver mantingut una relació íntima amb Trump. El fiscal entén que Trump va ser qui va ordenar fer aquells pagaments, cosa que podria implicar-lo en una violació de les lleis de finançament electoral.

Quant a l'altre excol·laborador de Trump imputat pel fiscal Mueller, l'excap de campanya Paul Manafort, la fiscalia l'acusa de "mentir reiteradament" durant la investigació sobre els seus contactes directes amb el govern de Trump. Manafort va insistir que no havia tingut cap contacte ni havia fet enviar cap missatge a l'administració Trump, tot i que el mateix advocat de Trump i exalcalde de Nova York, Rudy Giuliani, va admetre la setmana passada que Cohen els mantenia al corrent de l'evolució de les seves converses amb els fiscals de Mueller.

Arran de totes aquestes informacions, el president Trump ha fet un tuit aquest dissabte per assegurar que la investigació de Mueller no havia pogut demostrar "cap col·lusió" entre la seva campanya i Rússia. "Després de dos anys d'investigació i milions de pàgines de documents (i un cost de més de 30 milions), cap col·lusió!", ha escrit.

AFTER TWO YEARS AND MILLIONS OF PAGES OF DOCUMENTS (and a cost of over $30,000,000), NO COLLUSION!