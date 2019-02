L’exgeneral Gantz revoluciona la política a Israel

Les enquestes dels últims dies s’han tornat boges. Els israelians donen al flamant partit de l’exgeneral Benny Gantz una pujada significativa als comicis del 9 d’abril, i fins i tot li atorguen una majoria relativa si estableix una aliança amb el partit de centre de l’experiodista Yair Lapid, una possibilitat que encara no s’ha descartat.

Benny Gantz, de 59 anys, va presentar la seva formació dimarts en una convenció celebrada en una sala de Tel Aviv plena de gom a gom amb 500 incondicionals. Tot es va preparar seguint l’estil de les campanyes presidencials dels Estats Units, però l’al·locució de l’excap de l’exèrcit, retransmesa en directe per les televisions a l’hora de màxima audiència, no va aportar cap novetat important respecte al seu programa polític.

Hosen L’Israel (Resiliència per a Israel) no existia fa un mes. Es defineix com un partit de centre però en realitat no ho és. Poc després del seu discurs a Tel Aviv, el comentarista Amnon Abramovich, del Canal 12, va dir que acabava de néixer un partit de la “nova dreta”. Altres comentaristes consideren que Hosen L’Israelés un partit de la “vella dreta”.

Feia força mesos que es parlava de la candidatura de Gantz. L’exgeneral va mantenir la incògnita fins fa un mes, quan va registrar el partit. Llavors els sondejos li atorgaven 14 escons, però després de la seva compareixença de dimarts quatre enquestes li atribueixen entre 21 i 24 escons en una Knesset de 120 diputats.

Les enquestes continuen donant la majoria al Likud, el partit conservador de Benjamin Netanyahu, què obtindria entre 31 i 34 escons. Però si Gantz estableix l’aliança amb Lapid, podria arribar a 35 diputats, per sobre del Likud, diuen els mateixos sondejos.

Sense novetats respecte a la pau

Gantz va dir a Tel Aviv que, si triomfava, el seu govern “buscarà la pau i no perdrà cap oportunitat de portar-la a la regió”. Però a continuació va deixar clar que “mai” abandonaria el Golan sirià ocupat durant la guerra del 1967. Res de nou, tot i que això no semblava ser cap problema per a la seva audiència.

Gantz és optimista i està convençut que es pot convertir en el pròxim cap de govern. És una il·lusió que serà molt difícil de portar a terme, entre altres coses perquè malgrat que ell defineix Hosen L’Israel com un partit de centre, en realitat és de dretes i el Likud no es cansa de repetir que Gantz és d’esquerres.

Dir que algú és d’esquerres és un insult greu a Israel. Netanyahu i els seus homes no paren de dir que qualsevol polític que no li fa costat és d’esquerres. De fet, els homes de Netanyahu consideren que el minúscul corrent liberal del Likud, més tolerant, també és d’esquerres i hauria de sortir del partit o callar.

Ara mateix, Netanyahu continua sent el candidat favorit, entre altres coses perquè és qui més bones relacions té amb tot el ventall de partits de dreta i religiosos que hi ha a la Knesset. Si Gantz guanya els comicis li serà molt difícil, pràcticament impossible, establir una coalició majoritària al Parlament.

La vida de Gantz s’ha desenvolupat dins les línies generals de qualsevol militar que ha arribat al punt més alt de la carrera. És difícil trobar en la seva biografia anècdotes que surtin del que s’espera d’un personatge de les seves característiques. El 2010 el van acusar d’haver-se apropiat d’un terreny per expandir el seu habitatge, una denúncia que finalment no va prosperar perquè les autoritats van determinar que no ho havia fet de mala fe.

Recentment un comentarista palestí va mostrar la seva sorpresa per aquella denúncia. “¿Com es pot acusar un general israelià de robar terra quan el seu ofici consisteix precisament a robar terra?”, va escriure sense cap ironia.

Fer tornar Gaza a l’edat de pedra

La setmana passada Facebook va bloquejar un anunci de la campanya electoral de Gantz en què deia que durant la guerra de la Franja de Gaza del 2014, quan era el cap de l’exèrcit, els 1.364 palestins morts eren “terroristes” de Hamàs, cosa que no ha dit Israel. En un segon vídeo electoral, Gantz presumia d’haver fer tornar algunes “parts de Gaza” a l’edat de pedra. Amb aquestes declaracions ningú pot dir que GosenL’Israel sigui un partit d’esquerres, encara que aquesta cantarella probablement es mantindrà fins al dia de la votació.