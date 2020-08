300.000 persones es queden sense casa a Beirut a causa de l'explosió

Les xifres causades per les dues devastadores explosions d'aquest dimarts a Beirut no paren de dibuixar escenaris alarmants. En un país ja castigat per una guerra civil entre els anys setanta i els noranta, la fam -es calcula que la meitat dels libanesos viuen per sota del llindar de la pobresa-, els refugiats i la pandèmia del coronavirus, s'hi ha sumat ara una tragèdia que s'ha cobrat més de 150 víctimes i almenys 5.000 ferits; que ha causat desperfectes devastadors en un radi de més de cinc quilòmetres i que han deixat sense casa a 300.000 persones. Aquesta és la darrera xifra declarada pel governador de Beirut, Marwan Abboud, a la cadena local MTV, respecte dels centenars de milers de persones que han perdut la seva llar en una ciutat de poc més de 2 milions d'habitants si es tenen en compte els barris suburbials.

Els treballs de recerca de les víctimes i persones atrapades entre les runes segueixen amb intensitat aquest dimecres, segons ha assenyalat el director general de Protecció Civil, Raymond Khattar. Unes tasques complicades, degut a la devastadora situació. Abboud ha informat que, almenys, 10 bombers han mort tractant d’ajudar a les víctimes. Fins ara, segons MTV, s’han trobat almenys sis cossos entre les runes de les instal·lacions portuàries i uns altres tres al mar. Es tem, però, que n’hi hagi desenes que segueixin atrapats. A tot això, les autoritats tenen por que els edificis més afectats puguin patir nous desperfectes i acabin ensorrant-se.

Aquest dimecres s’ha declarat el primer dia de dol oficial a tot el país i el govern es prepara, després de la reunió del Consell Superior de Defensa, per declarar l’estat de desastre a Beirut durant dues setmanes i traslladar la seguretat de la zona a les autoritats militars. Segons recull l’agència Reuters, el president del Líban, Michel Aoun, ha ordenat alliberar 100.000 milions de lliures libaneses del pressupost del 2020 per a l’emergència. De la mateixa manera, ha encarregat una investigació urgent amb l’objectiu de trobar en un termini de cinc dies els culpables.

Cadena de solidaritat local

Mentrestant, les mostres de solidaritat local se succeeixen. La Creu Roja libanesa es va activar de seguida per establir refugis temporals davant l’allau de persones que han perdut les seves vivendes. Aliments, kits per cobrir les necessitats bàsiques i d'higiene han alleugerit la primera situació desastrosa d’un miler de famílies, insuficient, però davant les 300.000 persones que s’han quedat sense casa. Mentrestant, les mostres de solidaritat entre veïns -ja cansats, d’altra banda, amb el rumb d’un país comandant per les elits polítiques que al març el van declarar en fallida- s’han organitzat mitjançant les xarxes socials, ja sigui per oferir transport i allotjament, o bé per ajudar en la recerca de les desenes de desapareguts que encara queden.

“Si us plau, envia'm un missatge si tu o algú que coneguis necessita ajuda. La meva casa familiar no s’ha vist afectada i està oberta. Podem organitzar el seu transport també”, ha escrit Joelle Eid a Twitter, acompanyant el seu missatge dels hashtags #ourhomesareopen (no la nostra casa està oberta) i #Lebanonexplosion (explosió al Líban).

Please DM me if you or anyone you know needs shelter. My family home was not affected and is open. We can arrange for transport as well. #ourhomesareopen #Lebanonexplosion — Joelle Eid (@joelleeid) August 4, 2020

Centenars de persones es van organitzar per anar a donar sang després de la tragèdia a Trípoli, a 85 quilòmetres de Beirut, transportades gràcies als desplaçaments gratuïts d’una companyia de transport que ofereix viatges gratuïts d'anada i tornada als hospitals a aquells que vulguin donar sang per ajudar als milers de ferits que han deixat les dues explosions al port. Aquests són alguns dels exemples de mostres de solidaritat locals recollits pel diari The New York Times.

All blood types needed in all hospitals and blood donation centers in Beirut. Use promocode DONATEBLOOD for a free ride to and from the hospital or the blood donations center. pic.twitter.com/eDsWg8m0hs — Careem Lebanon (@CareemLEB) August 4, 2020

El president de França visita Beirut aquest dijous

També son quantioses les mostres de suport internacional que està rebent la capital del Líban. A banda de les unitats de cerca i rescat que s’han desplaçat des de tot el país a la capital, també han viatjat al Líban unitats de molts altres països com França, Polònia, Grècia, la República Txeca o els Països Baixos. Espanya hi ha enviat una unitat canina especialitzada en treballs de cerca i rescat. Alemanya i el Regne Unit també s’han ofert a enviar-hi ajuda i l’Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior i la Seguretat Comú, Josep Borrell, ha mostrat la “plena solidaritat del bloc comunitari” amb el Líban, segons recull l’agència Europa Press.

Els Estats Units, Israel -mitjançant mediadors internacionals-, Rússia, Turquia i l’Iran, entre altres, també s’han ofert a proporcionar ajuda humanitària i assistència mèdica a Beirut. Els primers països a respondre al clam d'ajuda internacional de les autoritats libaneses van ser els estats de la regió com Qatar, Kuwait, Egipte i Jordània.

Per la seva part, el president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat que viatjarà aquest dijous a Beirut per reunir-se amb els seus líders. França, del qual el Líban n'és una excolònia, ha enviat aquest dimecres dos avions de transport militar amb personal de protecció civil i material per ajudar en la resposta a la tragèdia, i una desena de professionals sanitaris francesos especialitzats en urgències es desplaçaran a Beirut per reforçar els equips locals dels hospitals, alguns d'ells, greument afectats per les explosions. De fet, segons recull The New York Times, a l’hospital del grup mèdic Bikhazi, al centre de la ciutat, el director ha explicat que un sostre havia caigut al damunt d’un grup de pacients i a l’Hospital Saint George, amb una capacitat de 400 llits, han patit tants desperfectes que van haver de donar d’alta als pacients i tancar les portes.