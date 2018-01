Una filtració d'un informe oficial del govern revela que el Brexit danyarà el Regne Unit en qualsevol escenari

Les anàlisi més recents del govern britànic sobre l'impacte del Brexit en l'economia del Regne Unit mostren que, en qualsevol escenari possible, la situació serà pitjor —entre el 2% i el 8% menys— fora de la Unió Europea (UE) que no pas com a membre del bloc. La informació l'ha publicada aquest dimarts —durant la matinada— la prestigiosa web BuzzFeedNews. L'informe, titulat 'EU Exit Analysis Cross Whitehall Briefing', està datat el gener del 2018.

Sota un acord global de lliure comerç amb la UE, l'informe assegura que el creixement de l'economia serà del 5% menys durant els propers 15 anys. En cas que Brussel·les i Londres no arribin a pactar res ni abans de la sortida del Regne Unit de la UE —prevista per a finals de març de l'any vinent— ni durant el període de transició, que s'ha d'allargar 21 mesos, la davallada pot arribar al 8%. L'opció menys perjudicial per als interessos britànics seria la de continuar dins del mercat únic, possibilitat que ara per ara descarten tant el govern com l'oposició. Però fins i tot en aquest cas l'alentiment de l'economia seria del 2%.

Les diferents anàlisis no inclouen qualsevol impacte derivat dels costos de l'ajustament de la maquinària econòmica als nous i hipotètics acords comercials a què s'arribi. Fonts del govern ja han menystingut la rellevància de la informació assegurant que l’estudi no analitza el que és l’opció preferida de la primera ministre, això és, un acord amb la UE fet a mida de les necessitats del Regne Unit. De moment, però, Brussel·les no sembla disposada a jugar aquest joc.

Compromès per a Theresa May

Fonts esmentades per BuzzFeedNews asseguren que la primera ministra no coneix el contingut exacte de l'anàlisi. La raó és que no se li ha presentat perquè resultaria "prou compromès". En canvi, els redactors de l'estudi sí que n'han informat diferents alts càrrecs del govern.

L'estudi només inclou una bona notícia, de fet. D'acord amb l'anàlisi, l'agricultura seria l'únic sector de l'economia que es veuria afavorit per la sortida de la UE i, en cas de no acord amb Brussel·les, per la regulació de l'Organització Mundial del Comerç. Però el sector químic, industrial, de l'alimentació, de l'automòbil, el financer o de l'aviació en patirien l'impacte del Brexit.

Totes les regions del Regne Unit també es veurien afectades negativament, en especial Irlanda del Nord, fins i tot en el cas que hi hagués una no-frontera o una frontera tova amb a la república d'Irlanda. Una altra de les grans preocupacions que mostra l'informe és l'estatus de la City financera de Londres, que pot perdre pes com a epicentre global de referència.

Un altre dels factors d'anàlisi és la inclusió d'un acord comercial amb els Estats Units, sobre el qual es va pronunciar la setmana passada a Davos el president nord-americà, Donald Trump, en presència de Theresa May. Trump va assegurar que es produiria un “ augment considerable” del comerç. D'acord amb les conclusions dels redactors de l'informe, però, el benefici econòmic només seria del 0.2%.

La filtració afegirà més tensió dins d'un ja molt tens Partit Conservador i govern. A dins de l'executiu s'està lliurant una batalla oberta entre els 'brexiters' radicals i els partidaris més favorables a romandre a la Unió sobre el tipus d'acord a què s'hauria d'arribar amb la UE. L'estudi sosté que el factor més perjudicial del Brexit és la sortida del mercat únic i de la unió duanera.

Una font governamental consultada per BuzzFeedNews va refusar comentar "cap aspecte d'aquest treball intern", alhora que va recordar als diferents alts càrrecs que "tenen el deure de no publicar res que pugui arriscar la nostra posició negociadora". Al llarg de l'any passat el govern havia negat l'existència de qualsevol tipus de valoració global sobre el Brexit feta abans del referèndum, limitant-se finalment a assegurar que hi havia només informes sectorials.

Encara que segons un sondeig publicat per 'The Guardian' dissabte de la setmana passada indicava que l'opinió pública és cada vegada més procliu a pronunciar-se sobre l'acord final a què s'arribi amb la UE, no sembla fàcil que la filtració de Buzz FeedNews pugui tenir un impacte decisiu en la convocatòria d’un segon referèndum. Durant tota la campanya del Brexit, els advertiments sobre els problemes de l'economia eren refusats pels 'brexiters' com a "projecte de la por". En una nació d’experts en l’escepticisme, el Brexit, i les seves possibles conseqüències, semblen més una qüestió d’identitat més que no pas de com afectarà a la butxaca.