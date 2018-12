La fiscalia investiga el finançament de la investidura de Trump

A poc més d’un mes de tocar l’equador del seu mandat presidencial, Donald Trump segueix acumulant investigacions sobre la seva campanya i els seus negocis. La fiscalia federal indaga ara si ciutadans estrangers van fer donacions il·legals al seu comitè d’investidura per rebre favors polítics. Aquest nou cas se suma als del Russiagate -sobre la ingerència electoral de Moscou-; dels pagaments secrets per comprar el silenci de dues suposades amants seves setmanes abans de les eleccions a la Casa Blanca del 2016; de les presumptes finances irregulars de la seva fundació, i del seu imperi immobiliari i hoteler per l’acceptació de remuneracions de diversos governs estrangers.

Així, Trump fa front a investigacions federals i estatals a Washington, Nova York i Maryland. I la cosa encara empitjorarà més quan a finals de gener els demòcrates agafin el control de la cambra baixa i iniciïn comissions d’investigació sobre les seves finances o la seva campanya. El president nord-americà es defensa un cop i un altre cridant que tot plegat és “una cacera de bruixes”, però en els últims dies el cercle d’algunes investigacions s’ha fet més estret sobre seu.

L’escrutini de les despeses del comitè que va organitzar la seva investidura -i que va recaptar donacions per valor de 107 milions de dòlars-és, doncs, l’enèsim maldecap per a Trump. Segons el diari The Wall Street Journal, que ha revelat el cas, els fiscals federals de Manhattan examinen si els donants van rebre favors polítics. I, específicament, se centren en possibles contribucions fetes per ciutadans de Qatar, l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, afirma una altra informació del The New York Times. La llei prohibeix donacions d’estrangers a polítics nord-americans.

La investigació, que és en la fase inicial, ha sorgit a partir dels materials confiscats per les autoritats a l’exadvocat personal de Trump, Michael Cohen, durant el cas sobre els seus negocis. Cohen va ser condemnat dimecres a tres anys de presó per frau fiscal, per mentir al Congrés dels EUA i per violar la llei de finançament electoral.

Cohen apunta el president

“[Trump] Em va ordenar que fes els pagaments [a les seves suposades amants, l’actriu porno Stormy Daniels i l’exmodel de Playboy Karen McDougal]. Em va ordenar que m’involucrés en aquests assumptes”, va assegurar Cohen ahir en una entrevista a la cadena ABC. I va afegir: “Esclar que sabia que el que feia estava malament”.

El dia abans el president nord-americà, en un fil de tuits, l’havia acusat de mentir i havia suggerit que el seu exlletrat s’havia declarat culpable per avergonyir-lo i per “reduir la condemna”. Cohen, però, li va contestar que no buscava avergonyir Trump sinó explicar la veritat. “Estic tip de mentir”, va etzibar.

El cas sobre els pagaments il·legals per tapar els presumptes adulteris del president no s’acaba amb la condemna de Cohen. La fiscalia de Nova York podria investigar Trump després de revelar dimecres que el propietari del diari groc The Enquirer va pagar pel silenci de McDougal per ajudar Trump i en coordinació amb la seva campanya.