El govern de Polònia es manifesta amb la ultradreta

Quan el president polonès, Andrzej Duda, s’adreçava ahir a les desenes de milers de manifestants congregats a l’avinguda de Jerusalem, principal artèria de Varsòvia, el fum vermell de les bengales era tan intens que costava veure’l. Les principals autoritats, incloent-hi el primer ministre Mateusz Morawiecki i el líder del partit ultra del govern, Jaroslaw Kaczynski, es van manifestar en el centenari de la independència del país, després de la Primera Guerra Mundial, al costat de grups d’ultradreta. La marxa va reunir unes dues-centes mil persones, segons la policia.

Les autoritats van desfilar amb un grup de soldats sota una gran bandera on es llegia “Per tu, Polònia”, i a pocs metres grups ultres portaven bengales, banderes poloneses i també les del Camp Nacional Radical, un grup d’ultradreta coorganitzador de la protesta que té com a símbol la falanga, un emblema que representa una mà amb una espasa. També s’hi podien veure les banderes de Forza Nuova, el grup italià que s’autoanomena feixista.

Des del 2010 els moviments d’ultradreta s’han apropiat aquesta celebració de l’11 de novembre, que havia estat prohibida sota el règim pro soviètic, i la festa nacional l’han convertit en una manifestació del seu creixent poder en la societat. Les consignes racistes, homòfobes, masclistes i antisemites estaven a l’ordre del dia i cada any hi havia agressions i aldarulls. La cita atreia grups feixistes d’arreu d’Europa.

Enguany, el govern conservador no va voler que les commemoracions oficials del centenari de la independència quedessin a l’ombra de la marxa ultra, que l’any passat havia reunit 60.000 persones. Van intentar negociar amb els grups d’ultradreta organitzar conjuntament la marxa si no exhibien la seva simbologia feixista. Però aleshores l’alcaldessa de Varsòvia, del partit opositor de centre-dreta, va prohibir la protesta al·legant motius de seguretat. Duda va aprofitar la prohibició per dir que l’estat organitzaria una manifestació a la mateixa hora i en el mateix recorregut, prenent de fet el control de l’acte. Però els organitzadors van recórrer la prohibició i van assegurar que farien la manifestació fos com fos, acusant l’alcaldessa de “dèspota liberal”. Finalment els tribunals van acabar autoritzant la protesta.

Vaga de policies

Les alarmes es van disparar perquè Polònia travessa un moment de molta polarització i les últimes setmanes hi ha hagut manifestacions multitudinàries de policies que han demanat massivament baixes per malaltia perquè tenen prohibit el dret a vaga. El govern va dir que l’exèrcit es faria càrrec de la seguretat i que no es permetria l’exhibició de simbologia ultra. Un cop més, però, la complicitat del govern polonès amb els grups d’ultradreta, als quals Kaczynski qualifica de “patriotes”, ha quedat acreditada.