El govern afganès i els talibans alcen la bandera blanca

Els talibans i les forces de seguretat afganeses han celebrat plegats per primer cop la festivitat del final del Ramadà en el marc d’una treva sense precedents. El president Aixraf Ghani va declarar la setmana passada un alto el foc que ahir va decidir ampliar, després que uns dos mil ulemes, les autoritats religioses del país, promulguessin una fàtua en què declaraven “il·legítim el conflicte”. Dos dies després els talibans anunciaven una treva de 72 hores amb motiu de l’Aid al-Fitr, la festivitat que commemora el final del Ramadà, el mes sagrat dels musulmans.

En un gest inèdit, el ministre de l’Interior, Wais Ahmad, es va presentar a l’entrada occidental de la capital per donar la benvinguda i fer-se fotografies amb un grup de talibans que van arribar a la ciutat després de deixar les seves armes a les forces de seguretat.

“Respectant els desitjos de la població, i en suport a les seves demandes de pau, ordeno a les forces de seguretat i defensa que prolonguin l’alto el foc des del quart dia de l’Aid”, va sentenciar Ghani en un discurs a la nació, sense fixar terminis per a la fi del cessament de les hostilitats. El president responia així a les manifestacions amb banderes blanques i marxes a peu que s’han organitzat en diferents províncies per demanar que l’alto el foc continués. Ghani també va anunciar que per facilitar la distensió permetrà que les famílies visitin els presoners talibans i facilitarà ajuda humanitària i assistència mèdica als ferits.

“Estem disposats a unes negociacions de pau exhaustives i a debatre tots aquests assumptes i demandes que els talibans han posat sobre la taula en el diàleg de pau”, assegura el president, que ha precisat que l’oferta inclou parlar sobre el “futur” de les tropes internacionals que encara hi ha al país. La sortida de les forces nord-americanes i de l’OTAN és una de les demandes més reiterades pel mul·là Haibatul·lah, líder dels talibans.

Ghani reconeix que la pau és una “necessitat urgent” i que en els últims dies el govern i els talibans han arribat a un consens en aquest sentit. Des d’ahir, talibans i soldats, que fins ara s’embrancaven en cruentes batalles diàries, resen a les mateixes mesquites en diferents poblacions i visiten les àrees governades per l’altra part en el marc de la treva. Fins i tot les xarxes socials van plenes de selfies en què homes d’un bàndol i l’altre s’abracen.

Però l’alegria de la treva i de la festivitat de l’Aid es va veure entelada per un atac reivindicat pel Daeix, l’acrònim àrab de l’Estat Islàmic, a la província oriental de Nangarhar. Un suïcida que anava a peu es va fer explotar entre un grup de talibans i civils que s’havien reunit per celebrar la treva. Va deixar almenys 25 morts i 54 ferits, alguns en estat greu. El Daeix es va atribuir l’atac a través de Telegram.