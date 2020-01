El govern australià multiplica esforços per aturar el foc descontrolat

Fa setmanes, concretament des de mitjans de setembre de l’any passat, que ens arriben imatges devastadores de la brutal onada d’incendis que està sacsejant Austràlia. La ferocitat dels focs, també l’extensió, ha anat incrementant, i molts expertes alerten que el pitjor encara podria haver d’arribar: desembre és, tot just, el primer mes de l’estiu, com el juny a Catalunya. Dissabte es va tornar a viure una jornada crítica al país, especialment a l’estat de Nova Gal·les del Sud, al sud-est australià, la zona més castigada per les flames, on 3.000 bombers continuen lluitant contra 150 incendis actius. El fort vent va complicar les coses.

A més, les autoritats van confirmar la mort de dues persones més, que fan incrementar el total de víctimes mortals d’aquesta crisi a 21. En aquest cas, però, les dues morts van tenir lloc a l’illa dels Cangurs, la tercera més gran del país, situada a 112 quilòmetres d’Adelaida. Només en aquesta illa, els incendis han devorat 100.000 hectàrees -a tot el país n’han cremat uns cinc milions-, la majoria del Parc Nacional de Flinders Chase, hàbitat de 60.000 cangurs, 50.000 coales i altres animals en perill d’extinció. “Estem pagant un preu molt alt per tot plegat”, va lamentar ahir davant la premsa el primer ministre, Scott Morrison, en referència també a les víctimes i als més de 1.500 habitatges que han quedat calcinats arreu del país des del setembre.

Les temperatures no baixen

Mentrestant, Morrison va anunciar que el país ha mobilitzat més de 3.000 reservistes, voluntaris que donaran suport temporalment a les autoritats per lluitar contra els incendis.

De mesures se n’afegiran més. El govern obrirà les bases militars per allotjar temporalment els damnificats -que es compten per milers- i llançarà una partida de 20 milions de dòlars australians, uns 12 milions d’euros, per llogar els serveis de quatre hidroavions i altres dispositius aeris. “Estem posant més botes de les forces de defensa sobre el terreny, més avions al cel, més vaixells al mar i més camions per donar suport a la lluita contra els incendis”, va afegir el mandatari.

Morrison ha estat durament criticat per la gestió que l’executiu australià està fent dels incendis. De fet, va ser escridassat per bona part dels veïns de les zones afectades, molts dels quals es van negar a donar-li la mà. No li perdonen que marxés de vacances a Hawaii mentre el seu país cremava, i tampoc la falta de mesures per combatre la crisi climàtica.

Ahir les temperatures van tornar a superar els 40 graus al sud del país, amb màxims de 48,9 graus, per exemple, en un barri de la perifèria de Sydney. A l’estat de Victoria, l’altre gran perjudicat, es van declarar 73 nous focus, que se sumen als 53 que ja cremaven aquesta setmana.