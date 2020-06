Bolsonaro ordena l'apagada informativa per amagar les dades del coronavirus

El ministeri de Salut del Brasil ha esborrat del portal oficial dedicat en exclusiva al coronavirus les dades històriques de tres mesos del brot al país. Per "donar una imatge més realista" de la situació, el govern de l'ultra Jair Bolsonaro es limita a oferir només les dades dels nous contagis i dels morts registrats durant les últimes 24 hores.

L'apagada informativa en el segon país amb més positius del món, només superat pels Estats Units de Donald Trump, deixa en la incògnita l'històric acumulat dels casos i la corba de transmissió del covid-19. L'única xifra que se salva d'aquesta censura numèrica és la dels brasilers que s'han recuperat de la malaltia.

En les últimes dades acumulades, de divendres passat, s'havien diagnosticat 672.846 positius i els decessos eren 35.930. El canvi d'estratègia dels de Bolsonaro coincideix amb un augment de les víctimes mortals, que havien superat el miler diari, i ha continuat amb un autèntic ball de xifres que van fer créixer les sospites de les societats mèdiques que l'objectiu és amagar l'impacte real.

Diumenge al vespre (dilluns a la matinada a Catalunya) el govern va rectificar en qüestió d'hores les dades oficials sobre la malaltia. Després d'haver informat d'un total de 1.382 defuncions i 12.581 contagis, va corregir per concloure que havien sigut 525 els nous decessos i 18.912 els nous infectats.

Estratègia de contenció afeblida

La jugada ha creat malestar en aquest país perquè la falta de proves diagnòstiques i la pugna oberta entre el president Bolsonaro i els governadors afebleix l'estratègia indispensable de confinament i distància física com a mesura de contenció. Cada diumenge el president apareix en una manifestació convocada per simpatitzants a les portes del palau presidencial de Brasília per exigir la reobertura i reactivació de les activitats econòmiques.

Una de les reaccions més contundents ha arribat en boca del president de la Cambra dels Diputats, Rodrigo Maia, que ha acusat l'executiu de Bolsonaro de "jugar amb la mort" promovent la nova metodologia i l'ha instat a "rescatar la credibilitat de les estadístiques". Maia, nascut a l'exili xilè perquè el seu pare va fugir de la dictadura militar brasilera, ha retret al ministeri que intenta "tapar el sol amb el dit". És a dir, que vol amagar la crua realitat.

Brincar com a morte é perverso. Ao alterar os números, o Ministério da Saúde tapa o sol com a peneira. É urgente resgatar a credibilidade das estatísticas. Um ministério que tortura números cria um mundo paralelo para não enfrentar a realidade dos fatos. https://t.co/2wIS37BN7I — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) June 8, 2020

La premsa brasilera ha reaccionat ràpidament als obstacles de Bolsonaro amb les dades, i diversos mitjans –entre els quals els influents Folha de S.Paulo i el grup O Globo– han establert una plataforma per treballar conjuntament en la cerca de les dades dels 27 estats, una iniciativa sense precedents que pretén omplir el forat informatiu que deliberadament deixa el govern.

Foto irreal

Després de les tensions al ministeri de Salut que van provocar la dimissió de dos ministres en menys d'un mes, Bolsonaro torna a tenir en un militar un fidel en la gestió sanitària. El president ha negat les acusacions d'ocultació i ha defensat la nova metodologia perquè les dades acumulades de contagis no deixen clar que "la majoria no estan malalts" i, per tant, s'allunya de la fotografia actual.

Bolsonaro, acorralat per la justícia per un presumpte delicte d'ingerència en la policia per protegir els seus fills polítics, ha vist en les noves protestes contra el seu govern la seva salvació per desviar l'atenció política i mediàtica. El president menysté la legitimitat de les manifestacions, alhora que anima els seus seguidors a continuar sortint als carrers desafiant les mesures de seguretat, i ha qualificat aquestes concentracions crítiques a la seva gestió d'"el gran problema de moment".

Al Brasil també han arribat les protestes contra el racisme –molt present en la societat i entre la policia brasileres– i ha titllat els seus detractors de "terroristes marginals" que persegueixen "el model de Veneçuela", fent servir tota la retòrica de dispersió.