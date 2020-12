El govern italià esquiva la crisi però segueix dividit per la gestió dels fons europeus

Itàlia ha esquivat una crisi política que amenaçava amb fer caure el govern. El primer ministre, Giuseppe Conte, ha presentat aquest dimecres al Parlament la reforma del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE), acordat pels ministres de Finances de l'eurozona, i que Itàlia haurà de ratificar en el Consell Europeu del 10 i 11 de desembre. Però abans calia que les dues cambres donessin llum verda a la reforma del conegut com a fons salvaestats, un instrument que al país transalpí divideix les principals forces polítiques. I encara que no es votava si recórrer o no al MEDE en cas que la crisi s'aguditzi en els pròxims mesos, sinó que es tractava d'un tràmit parlamentari, el debat es va transformar en una batalla entre aliats polítics.

El Moviment Cinc Estrelles (M5E), que governa en coalició amb els socialdemòcrates del PD, Itàlia Viva i Lliures i Iguals, sempre s'ha mostrat en contra del MEDE perquè considera que demanar-lo podria provocar un augment del deute públic i condicionar la futura política econòmica italiana a les exigències de Brussel·les. La fràgil majoria amb què compta l'executiu al Senat va trontollar quan mig centenar de parlamentaris 'grillinos', entre els quals 15 senadors, van anunciar dies enrere que votarien en contra de la proposta, igual que l'oposició.

Silvio Berlusconi va fer el gest de sortir al rescat del govern, en un intent de demostrar la seva vocació europeista i marcar distàncies amb el populisme dels seus companys en la coalició de dretes, la Lliga i Germans d'Itàlia. No obstant això, el Cavaliere va haver de fer marxa enrere després que Matteo Salvini i Giorgia Meloni amenacessin de deixar el seu partit, Força Itàlia, fora de futurs acords. Tot i això, una desena de diputats berlusconians es van abstenir, inclosa l'actual parella de Berlusconi.

Per la seva banda, l'ex primer ministre Matteo Renzi, que l'any passat va abandonar les files del PD per crear Itàlia Viva, va tirar més llenya al foc desafiant Conte i va exigir la seva dimissió si finalment el Senat rebutjava la reforma. La tensió va obligar el president de la República i cap de l'estat, Sergio Mattarella, a recordar que si el govern queia convocaria eleccions anticipades, amb la qual cosa tancava la porta a una majoria alternativa liderada per un altre primer ministre.

"El govern necessita la màxima cohesió de les forces polítiques de la majoria per seguir lluitant a la UE. L'enfrontament dialèctic és un signe de riquesa, però sens dubte és saludable que es faci amb esperit constructiu i que no ens distregui dels objectius", ha dit Conte al Parlament. Finalment, l'executiu ha evitat 'in extremis' la ruptura quan alguns senadors 'grillinos' rebels han votat a favor de la reforma, però la tensió a la coalició continua a causa de la gestió dels 209.000 milions d'euros del Fons de Recuperació que Itàlia rebrà a partir de l'any vinent.

El primer ministre ha previst que la major part dels fons per pal·liar la crisi econòmica després de la pandèmia siguin gestionats per un comitè tècnic format per més de 300 experts, que hauran de rendir comptes davant del mateix Conte, el ministre de Finances i el de desenvolupament Econòmic, exponents, respectivament, del PD i del M5E.

La proposta margina els altres dos partits de la coalició, però del seu suport depèn la supervivència del govern. Renzi ho sap i no ha deixat passar l'ocasió per fer valer els seus 18 senadors i amenaçar amb retirar els seus dos ministres al govern. "Per a nosaltres, un ideal val més que una butaca", ha llançat el líder d'Itàlia Viva. La treva política va acabar fa mesos al país transalpí i la segona onada de coronavirus ha obert una esquerda en la coalició de govern que encara està lluny de tancar-se.