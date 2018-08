Els guardacostes italians s’enfronten a Salvini pels migrants

Matteo Salvini no es dona per vençut. El vaixell de la Guàrdia Costanera italiana Diciotti, amb 177 persones rescatades, continua atracat al port sicilià de Catània a l’espera que el Govern autoritzi el seu desembarcament. El ministre de l’Interior exigeix a altres països de la Unió Europea que els acullin. Aquest dimecres només va permetre desembarcar els 29 menors no acompanyats. Amb tot, aquesta situació està provocant malestar entre els guardacostes italians, que qualifiquen de “vergonyosa” la impossibilitat de desembarcar en un port del seu país.

No és la primera vegada que Matteo Salvini nega l’atracament en un port d’Itàlia al Diciotti, però aquesta vegada la insòlita situació amenaça de perllongar-se. “És una embarcació militar de l’Estat italià i li impedeixen desembarcar en un port italià. És incomprensible”, ha denunciat el tinent de la Guàrdia Costanera, Antonello Ciavarelli. “Comparen el nostre vaixell amb les ONG, la nostra feina amb la dels traficants. Són atacs injustos”, va afegir com a resposta a les peticions que s’han fet a les xarxes socials a favor de destituir el comandant general de la Guàrdia Costanera, Giovanni Pettorino.

En una entrevista recent el comandant Pettorino va assegurar que, tot i la línia marcada pel govern, els guardacostes “respondran sempre les trucades de socors” perquè per sobre de tot “hi ha l’obligació moral de salvar vides”. La negativa de Salvini a autoritzar el desembarcament és oficialment un pols contra Malta, però en l’objectiu del ministre sembla que també hi ha els militars italians dedicats a les tasques de rescat a la Mediterrània.

L’embarcació militar es va fer càrrec dijous dels migrants que havien sigut salvats per dos vaixells de la Capitania de Port en aigües de Malta. El Govern maltès va rebutjar acollir els rescatats i va acusar Itàlia d’haver interceptat l’embarcació per impedir que entressin en aigües italianes.

La topada del vicepresident i líder de la xenòfoba Lliga amb Malta i amb els guardacostes italians amenaça d’obrir una esquerda en el govern, que s’ha mostrat dividit en aquesta nova crisi. El president de la Cambra dels Diputats, Roberto Fico, del Moviment Cinc Estrelles (M5E), partit que governa en coalició amb la Lliga, va reclamar que les persones a bord del Diciotti han de poder desembarcar. I va assegurar que la “justa negociació” amb la UE podria continuar amb els migrants fora del vaixell.

“Que Fico faci la feina per a la qual li paguen, que jo m’ocupo de ser el ministre d’Interior”, va respondre Salvini en un vídeo en directe a Facebook en què va anunciar que permetria el desembarcament dels menors a bord del vaixell, com li havia exigit la fiscalia de menors de Catània. A més, la fiscalia d’Agrigent va obrir dimecres una investigació per segrest de persones i detenció il·legal.

Al M5E es mostren cauts davant aquest nou pols a la UE, però la desautorització pública de Salvini a Danilo Toninelli, del M5E i ministre de Transports, no va caure gens bé. Una foto a les xarxes socials de Toninelli aquest dilluns a la platja amb una gorra de la Guàrdia Costanera només va servir per afegir més llenya al foc. El ministre grillino va autoritzar l’entrada al port de Catània a l’embarcació militar italiana. Després Salvini va exigir el compromís de la UE per redistribuir els nàufrags. El ministeri d’Exteriors italià va enviar una petició formal a la Comissió Europea però fins ahir, només França i Espanya havien mostrat la seva disponibilitat per acollir alguns dels migrants.

Malta rescata un vaixell amb 100 nàufrags

Les Forces Armades de Malta van rescatar dimecres un vaixell que es trobava a 68 milles de les costes de l’illa amb 100 migrants a bord i dos cadàvers. “El vaixell estava en perill d’enfonsar-se”, va confirmar el cos militar en un comunicat. Els migrants van desembarcar a la base marítima de Floriana, tot i que el seu destí final encara és incert. El primer ministre maltès, Joseph Muscar, que ha criticat durament la gestió de la Unió Europea, va assegurar que el país “compleix les obligacions internacionals”.