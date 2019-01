Un grup de 'hackers' difon dades personals de molts polítics alemanys

Enrenou i malestar al cor de la política alemanya. Un grup de 'hackers' encara no identificats han publicat a internet dades personals de diversos polítics, tal com han informat aquest divendres el canal regional RBB, primer, i la resta de mitjans de comunicació alemanys, després. L'únic grup representat al Bundestag que no s'ha vist afectat per aquesta maniobra és l'agrupació d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya (AfD).

La cancellera alemanya, Angela Merkel, es troba en aquesta llista de polítics 'hackejats', i segons s'ha sabut aquest divendres, part de la seva correspondència ha estat difosa a internet.

Entre totes les dades publicades hi ha números de telèfons mòbils i direccions postals personals, així com documents interns dels partits, documents bancaris també personals i informacions sensibles sobre l'entorn familiar.

Segons les informacions publicades per RBB, aquestes dades van començar a publicar-se a les xarxes socials abans de Nadal, però va ser la nit de dijous quan van començar a captar l'atenció dels usuaris, que ho van denunciar. Els partits, llavors, van ser informats de l'atac.

Investigació en curs

La majoria d'afectats són un centenar diputats del Bundestag i de diversos parlaments regionals. El diari 'Bild' assegura que també hi ha artistes, periodistes de la televisió pública i representants de diverses ONG.

Entre aquests últims destaca el periodista esportiu Hajo Seppelt, que va destapar l'escàndol de dopatge sistemàtic a Rússia, i l'humorista Jan Böhmermann, que va generar tensions diplomàtiques amb Turquia arran d'una sàtira contra Recep Tayyip Erdogan.

Mentrestant, l'Oficina Federal de la Constitució s'ha fet càrrec del cas i des de dijous està intercanviant informació amb diversos serveis secrets estrangers per mirar de determinar la procedència i l'autoria dels atacs.