La policia holandesa desactiva un intent d'atemptat terrorista amb bombes i kalàixnikovs

La policia holandesos pot haver evitat un gran atemptat terrorista als Països Baixos amb una operació policial en què s'han detingut set persones en diverses ciutats del país. En els escorcolls s'han trobat diversos fusells kalàixnikovs AK4, granades de mà, bombes i material per fabricar bombes, segons informa la premsa local.

Segons fonts del govern holandès, els terroristes estaven molt avançats en la planificació d'un atac que pensaven perpetrar en un gran esdeveniment, on volien atacar amb kalàixnikovs i bombes, mentre que en un altre lloc volien fer explotar un cotxe bomba. L'objectiu exacte de l'atac encara s'està investigant, han dit les mateixes fonts.

Els homes, d'entre 21 i 34 anys, han sigut detinguts a les localitats d'Arnhem i Huissen, a l'est del país, i a Rotterdam i Vlaardingen, al sud. El cap del grup és un home de 34 anys d'origen iraquià, que ja va ser condemnat el 2017 per intentar viatjar a l'Iraq o a Síria per sumar-se a la lluita jihadista de l'Estat Islàmic.