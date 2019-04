Dues terceres parts del sostre de Notre-Dame queden danyats pel foc

El cor de París en flames. Un espectacular incendi es va declarar ahir a la tarda a la part alta de la catedral de Notre-Dame de París, un dels monuments més importants d’Europa, que cada any visiten uns 13 milions de turistes. L’incendi es va iniciar pels volts de les set del vespre i va provocar el caos al centre de la capital francesa i l’estupor dels francesos. Els parisencs van poder veure, molts d’ells visiblement emocionats, com la cèlebre agulla de l’edifici es carbonitzava abans d’ensorrar-se. “És un malson”, va descriure una veïna de la zona, que podia veure des del seu balcó la catedral en flames. Entrada la nit, diverses esglésies de París van fer repicar campanes en senyal de solidaritat.

Després de tres hores d’incendi, el general Jean-Claude Gallet, comandant de la brigada dels bombers de París, va explicar als mitjans que no estaven segurs de poder aturar la propagació del foc. Amb tot, va assegurar que de moment l’estructura de la catedral “està salvada i preservada en la seva globalitat”, tot i que va admetre que dues terceres parts del sostre han quedat malmeses per les flames. “El pitjor s’ha evitat, tot i que la batalla encara no s’ha guanyat. Les pròximes hores són crucials. La façana i les dues torres principals no s’han enfonsat”, va declarar per la seva banda el president francès, Emmanuel Macron, que va fer una petita intervenció passats dos quarts de dotze de la nit, amb to patriòtic i greu.

Les autoritats encara no han determinat les causes del foc. Segons els bombers, l’origen de l’incendi podria estar “potencialment lligat” a les obres de restauració de l’edifici. Fins a 400 bombers van intervenir des de poc després que es declarés el foc, un dels quals va quedar ferit greument en les tasques d’extinció. De fet, el pla d’intervenció de Notre-Dame és molt precís, ja que es tracta d’un monument històric, però les particularitats arquitectòniques de l’edifici i la zona van dificultar la intervenció dels bombers. “Estem en una operació molt tècnica”, va assegurar Laurent Vibert, exportaveu dels bombers de París, en declaracions a BFMTV. Obra mestra d’estil gòtic, la catedral de Notre-Dame es va començar a construir al segle XII.

L’estiu passat s’havien iniciat les obres de renovació del monument perquè en els últims anys l’edifici s’havia degradat visiblement. L’agulla que es va desplomar ahir era un dels objectius d’aquesta restauració, que havia de durar 20 anys. De fet, des de la Fundació de l’Avenir del Patrimoni de París havien llançat una recaptació de fons fa dos anys “per salvar les gàrgoles i els arcs gòtics” de la catedral. Un crit d’alarma per denunciar que la catedral estava en ruïnes. Precisament, dijous passat es van retirar setze estàtues de coure per restaurar-les.

Commoció generalitzada

Macron va suspendre l’al·locució televisada que havia de fer ahir al vespre en el marc de la crisi dels armilles grogues. “Emoció de tota una nació”, va piular al vespre, poc abans de desplaçar-se fins a la catedral juntament amb el primer ministre, Édouard Philippe. “Com tots els nostres compatriotes, estic trist aquesta nit de veure com es crema aquesta part de nosaltres”, va escriure el president. Per la seva banda, l’alcaldessa de la capital, Anne Hidalgo, va deplorar el “terrible incendi”. Un moment dramàtic al qual centenars de parisencs i turistes van assistir en directe, darrere del cordó de seguretat que la policia va instal·lar als carrers adjacents. Les autoritats també van donar ordres perquè s’evacuessin els immobles pròxims a la catedral.

La directora general de la Unesco i exministra de Cultura francesa, Audrey Azoulay, va explicar que l’organització estava “seguint de prop la situació” i va transmetre el seu suport institucional “per salvaguardar i rehabilitar aquest patrimoni inestimable”. Precisament, l’any passat es va celebrar l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. De fet, una de les prioritats d’ahir era “intentar salvar totes les obres d’art”, com va detallar el primer tinent adjunt de l’alcaldessa de París, Emmanuel Grégoire. “[Més enllà del monument arquitectònic] Notre-Dame són vitralls, obres d’art, pintures i escultures. És una situació dramàtica”, va lamentar-se el director en cap de la revista La Tribune de l’Art, Didier Rykner, en declaracions a Franceinfo. De fet, Rykner va dir que l’incendi de la catedral “és segurament la catàstrofe patrimonial més important des de la guerra”. Notre-Dame és pública des del 1886, any en què es va nacionalitzar.