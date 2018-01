El papa Francesc demana perdó pels abusos a menors de l'Església xilena

El papa Francesc ha demanat perdó aquest dimarts pels abusos sexuals a menors comesos per representants de l'Església a Xile i va dir que sent "dolor i vergonya" pels "danys irreparables" causats en els nens que en van ser víctimes.

La visita oficial del cap del Vaticà està marcada per l'escàndol d'abusos sexuals a menors per part de diverses ordres religioses catòliques. Les protestes dels últims dies han suposat fins i tot la crema de nou parròquies a tot el país. La confiança en l'Església ha disminuït considerablement en els últims anys a Xile i la valoració de mateix Francesc per part de la societat xilena és la més baixa de tots els països de l'Amèrica Llatina.

El pontífex va aterrar a l'aeroport internacional Arturo Merino Benítez sobre les 19.15 (hora local); allà l'esperaven la presidenta del país, Michele Bachellet, i alguns membres de l'Església, com l'arquebisbe de Santiago o el president de la Conferència Episcopal Xilena, entre d'altres.

En el seu primer discurs al Palau de La Moneda, el papa Francesc no va esquivar la qüestió que planava sobre la seva visita, tot i que no va mencionar explícitament la paraula 'abusos'. "Em vull unir als meus germans de l'episcopat, ja que és just demanar perdó i donar suport amb totes les forces a les víctimes, al mateix temps que hem d'esforçar-nos perquè no es torni a repetir", ha dit.

El Papa Francesc amb la presidenta de Xile, Michelle Bachelet, a l'arribada del Pontífex a l'aeroport de Santiago

En els pròxims dies, fins dijous, Francesc intentarà recuperar l'afecte dels xilens, que en els últims dies han mostrat el seu malestar amb l'Església catòlica. Molts d'ells demanen la destitució del bisbe xilè d'Osorno, Juan Barros, nomenat pel papa argentí, per la seva vinculació amb l'encobriment dels abusos sexuals del sacerdot Fernando Karadima.

Aquesta matinada, poques hores després de l'arribada del Papa, tres esglésies han sigut objecte d'atacs incendiaris, segons han informat fonts policials. Dos dels atacs han afectat les parròquies de la localitat de Cunco, a uns 700 kilòmetres de Santiago, que han acabat "totalment calcinades" segons el comandant del cos de bombers de la localitat, Pablo Oackley.

En declaracions a la ràdio local Cooperativa, Oackley ha explicat que els atacs "van començar de manera simultània" i ha assegurat que "serà difícil determinar les causes dels incendis, ja que les capelles han quedat consumides per les flames". Tot i això la policia manté oberta una investigació per identificar-ne els autors.

D'altra banda, a Puente Alto, una localitat a prop de a Santiago, un altre atac incendiari ha afectat una parròquia on s'han produït "danys de consideració" segons la policia. Alguns veïns de la zona han explicat que cinc persones van llançar bombes incendiàries contra la porta de la parròquia i van cremar una bandera de Xile i una del Vaticà.

Amb els atacs d'aquest dilluns ja són nou les esglésies catòliques atacades amb objectes incendiaris o explosius en menys de dues setmanes.

El abusos sexuals passen factura als catòlics

Després d'arribar a l'aeroport de Santiago, el Papa ha recorregut alguns carrers de la capital xilena, on ha estat aclamat pels seus fidels abans d'arribar al palau presidencial La Moneda. Durant el seu trajecte les forces de seguretat xilenes han actuat per evitar les protestes d'algunes persones contràries a la visita del pontífex.

Les forces de seguretat dissolen les protestes contra el Papa

A Xile, una investigació de la ONG nord-americana Bishop Accountability detalla un llistat amb 80 càrrecs religiosos acusats d'abusos sexuals. La majoria dels casos estan relacionats amb sacerdots diocesans, encara que més d'una vintena fan referència a professors o directors de col·legis catòlics, segons informa el diari local 'La Tercera'.

Les principals ordres religioses afectades són la congregació salesiana, els germans maristes i l'ordre de la Merced. També n'hi ha d'altres d'implicades, com la Companyia de Jesús, el moviment Schöenstatt o els Missioners de Sant Francesc de Sales.

Els abusos contra menors s'han produït durant molts anys, sobretot des del 2000, i han comptat amb la complicitat d'una part de l'Església que ajudava a silenciar aquests casos, segons denuncia l'ONG.

Els xilens desconfien de l'Església

La falta d'actuació de l'Església contra els acusats -només n'ha sancionat alguns- ha indignat els xilens. La confiança de la societat en l'Església, de fet, s'ha reduït considerablement des de l'any 2009, segons l'informe publicat recentment per l'enquestadora Latinobarómetro.

Encara que la confiança va augmentar lleugerament amb l'arribada de Francesc el 2013, les últimes informacions sobre abusos sexuals han tornat a fer caure l'estima per la institució. En aquests moments Xile és el país de l'Amèrica Llatina que valora pitjor el Papa, amb una nota de 5,3 sobre 10, molt per sota d'altres com el Paraguai, Brasil, Veneçuela i Colòmbia, que li donen més d'un 7,5 cadascun.