L'Índia confina 1.300 milions de persones fins al 14 d'abril per frenar la transmissió del coronavirus

Mai en la història s'havia ordenat un confinament de tanta magnitud. L'Índia ho intentarà durant els pròxims 21 dies per als seus 1.300 milions d'habitants per evitar que el coronavirus s'escampi pel segon país amb mes població del món, que té un dels percentatges de densitat demogràfica més alts del món. El primer ministre indi, Narendra Modi, ha explicat que des de la mitjanit d'aquest dimarts el país queda "completament confinat" i que cap ciutadà podrà sortir fora de casa durant les tres setmanes en què es pretén paralitzar una societat que viu al carrer.

La decisió es pren just després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) alertés de la "gran acceleració" del brot del Covid-19 i del paper determinant que jugarà l'Índia perquè el món superi amb èxit la pandèmia. Oficialment el brot s'ha cobrat 10 morts i ha afectat mig miler de persones, però es calcula que la infecció està infradiagnosticada i que si no es fa res es pot arribar fàcilment al mig milió de contagis en les pròximes setmanes.

"És l'única manera de salvar-nos". En un discurs adreçat a la nació, la segona després de la Xina en població, l'ultranacionalista Modi ha volgut donar una especial transcendència al que ha qualificat de "decisiva batalla contra la pandèmia" i ha instat tots i cadascun dels ciutadans a quedar-se a casa per trencar el cicle d'infecció. "Si no som capaços d'enfrontar-nos a aquesta pandèmia en els pròxims 21 dies, el país i la teva família patiran un retrocés de 21 anys", ha subratllat apel·lant directament a la responsabilitat i la cooperació personals.

Sobre el paper, el decret atura en sec la vitalitat índia, amb milions de persones transitant per carrers i carreteres per buscar-se la vida constantment. Amb les tres setmanes de toc de queda, només tenen permís per obrir les botigues d'alimentació, farmàcies, bancs i caixers automàtics, benzineres i els serveis bàsics de seguretat, justícia i sanitat. No hi haurà transport terrestre, ni marítim ni aeri, circulant pel país, com tampoc escoles, ni reunions, ni festes, i es restringeix a 20 les persones que poden coincidir en un funeral.

La quarantena deixa fora de joc dos dels punts més emblemàtics de la cultura. Per una banda, es tanquen tots els centres de culte, on cada dia s'apleguen milions de fidels de diverses religions per anar a pregar o fer ofrenes als altars. Per una altra, tampoc tenen autorització per obrir restaurants i bars, tot i que mantindran el servei de comandes a domicili. Milions de persones opten cada dia per menjar fora de casa per falta d'espai i d'instrumental per cuinar aprofitant els econòmics preus de les ofertes de la gran varietat de locals que hi ha.

651x366 Carrers i carreteres totalment buits en les hores prèvies al toc de queda a Ahmedabad, la setena ciutat més gran de l'Índia / AMIT DAVE / REUTERS Carrers i carreteres totalment buits en les hores prèvies al toc de queda a Ahmedabad, la setena ciutat més gran de l'Índia / AMIT DAVE / REUTERS

En les hores prèvies a l'entrada en vigor de la quarantena, les fotografies i vídeos que serveixen les agències internacionals mostren totalment buides les grans avingudes de Nova Delhi en una postal inèdita. Algunes ciutats, com Bombai o Nova Delhi, i determinats estats federals ja tenien en marxa certes mesures restrictives, però han tingut un èxit força relatiu, de la mateixa manera que va fracassar el pla pilot que es va fer divendres, ja que la majoria de la població no el va seguir. Diumenge Modi havia demanat a la població que a les 8 de la tarda agraís la feina als professionals mèdics i d'emergència aplaudint des de casa seva, però a l'hora marcada els carrers es van omplir de ciutadans que ballaven i cantaven. Per evitar que es repeteixin aquestes escenes, el primer ministre Modi ha amenaçat amb imposar multes econòmiques i penes de presó per a qui se salti la prohibició.

By converging around shops, you are risking the spread of COVID-19.



No panic buying please.



Please stay indoors.



I repeat- Centre and State Governments will ensure all essentials are available. https://t.co/bX00az1h7l — Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2020

El gran problema per al compliment d'aquest confinament massiu és l'estructura social i econòmica del país. Modi insistia en el seu discurs que és vital poder mantenir la distància interpersonal, però el consell es gairebé una declaració d'intencions en una Índia amb milions de persones malvivint directament al carrer o en barraques amb una sola habitació que obliga famílies nombroses a encabir-se en espais diminuts i compartint fins i tot el llit.

Però a l'alta densitat s'hi afegeix la falta de lavabos i d'accés a aigua potable per a la meitat de la població, segons l'ONG Water Aid. De fet, el govern Modi impulsa campanyes de tot tipus per fomentar l'ús dels lavabos comunitaris a les barriades pobres perquè els ciutadans no orinin al carrer. El dirigent ha assegurat que farà tot el possible per facilitar als més pobres el seguiment de totes les recomanacions, però no ha donat cap pista ni detall de com pensa fer-ho en poc de temps.

"Estem prenent totes les mesures per assegurar la continuïtat dels subministraments essencials", ha informat Modi, que ha promès inversió per a la compra de material mèdic per diagnosticar i tractar el Covid-19 i ha anunciat un paquet de mesures per ajudar famílies i empreses que perdran els seus ingressos per l'aturada generalitzada.