El pangolí, l'intermediari necessari per a la propagació del coronavirus

El brot mortal de coronavirus a la Xina podria haver-se estès des dels ratpenats fins als humans a través dels pangolins, els únics mamífers escamats, molt apreciats a la regió tant per a la gastronomia com per a l'elaboració de fàrmacs. "Aquest últim descobriment serà de gran importància per a la prevenció i el control de l'origen" del virus, segons ha explicat en un comunicat a la seva pàgina web la Universitat Agrícola de la Xina del Sud, que ha dirigit la investigació.

La principal hipòtesi de la transmissió del coronavirus és que es va originar en un mercat de peix de la ciutat de Wuhan, on es venen animals salvatges vius. S'estava buscant quina és la baula intermèdia i amb la investigació s'ha determinat que són els pangolins. Segons aquests investigadors que cita l'agència Reuters, el virus s'ha allotjat a les escames del mamífer per fer el salt als humans.

The genome sequences of the novel #coronavirus strain separated from pangolins were 99% identical to those from infected people, indicating pangolins may be an intermediate host of the virus, a study has found. pic.twitter.com/YcHqMxc6N4 — China Science (@PDChinaScience) February 7, 2020

Investigacions prèvies ja havien assenyalat que els ratpenats estaven en l'origen del coronavirus, però, com que el brot es va iniciar en ple hivern, els científics van tenir clar que no es podia haver transmès directament als humans perquè estan en temporada d'hibernació, així que s'ha buscat quin és l'animal que ha fet de pont.

Coincidència de genoma

La troballa científica s'ha fet arran d'analitzar més d'un miler de mostres del metagenoma d'animals salvatges i detectar que l'estructura del virus als pangolins coincideix amb la soca aïllada del nou coronavirus que es troba en les persones infectades en un 99%, explica l'agència de notícies oficial de Xinhua, que conclou que els pangolins són "l'hoste intermedi més probable".

No obstant això, Dirk Pfeiffer, professor de medicina veterinària de la Universitat de Hong Kong, ha advertit que els resultats de la investigació no són concloents per establir aquesta relació i ha indicat que "només es poden treure conclusions més definitives si es compara la prevalença (del coronavirus) entre diferents espècies basades en mostres representatives, que gairebé segur que no ho són".

El brot ha reobert un debat recurrent a la Xina sobre si cal revisar el comerç d'animals vius salvatges o acabar amb les populars sopes de ratpenat o serps, als quals s'atribueixen suposades aportacions nutritives. Des de fa un mes, ha quedat prohibida la venda temporal d'aquestes espècies i cada cop són més els que demanen que el veto sigui permanent i total, així com informació més transparent per als consumidors i campanyes de conscienciació que frenin el seu comerç i consum.

"Segons la llei xinesa, el comerç d'alguns animals salvatges està vetat des de fa dècades, però no hi ha regulacions específiques. Hi ha moltes llacunes legals i molts acaben lucrant-se sense haver infringit la llei", comenta en declaracions a l'agència Efe Cathy Cao, investigadora de l'ONG Informe de Desenvolupament de la Xina.