Un japonès guanya la custòdia dels seus 13 fills nascuts d'un ventre de lloguer

Es diu Mitsutoki Shigeta, és un milionari japonès de 28 anys, i acaba de ser pare legalment de 13 nens. Tots nascuts d'un embaràs subrogat, de mares tailandeses que van signar un document renunciant a qualsevol dret dels infants. Un tribunal de Tailàndia acaba de reconèixer el jove nipó com el pare legal i únic tutor de les criatures posant fi a una batalla judicial de més de tres anys.

El cas es remunta a finals del 2014 quan la policia va localitzar els 13 nadons de nacionalitat japonesa i amb mares subrogades tailandeses i va investigar el suposat pare per presumpte tràfic de persones. i va posar de relleu que Tailàndia s'havia convertit en una fàbrica i negoci sense cap regulació de ventres de lloguer, el concepte amb què es coneix popularment la gestació per substitució o maternitat subrogada. Arran d'aquest cas, el Bangkok va implementar més controls i va acabar per prohibir la subrogació comercial per a ciutadans estrangers.

Però el tribunal ha dictaminat Shigeta pot oferir a les criatures una estabilitat econòmica i familiar millor que la que trobarien amb les mares. A més, els jutges també han desvinculat el milionari japonès amb el tràfic de sers humans. "El peticionari és hereu i president d'una companyia coneguda que cotitza en una borsa de valors al Japó, propietària i accionista de moltes empreses, i rep dividend de més de 100 milions de baht (3,4 milions d'euros) d'una sola empresa en un any, que mostra que el peticionari té estabilitat professional i un ampli ingrés per criar tots els nens", afirma el tribunal en un comunicat.

L'advocat del ciutadà japonès, Kong Suriyamonthon, ha explicat que el seu client volia tenir una família nombrosa perquè ell mateix n'és fill d'una i sempre ha volgut que els nens creixin junts.

Tailàndia va ser sacsejada per diversos escàndols de subrogació el 2014, incloent-hi denúncies contra una parella australiana que havia abandonat el seu nadó en descobrir que tenia síndrome de Down i van decidir quedar-se amb la seva germana bessona.

Tailàndia va aprovar una llei que prohibia la subrogació comercial l'any 2015, cosa que va obligar a les clíniques a traslladar-se a Cambodja, on també va ser prohibit més tard, i després a Laos.