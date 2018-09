La justícia del Brasil veta la candidatura de Lula a la presidència

El Tribunal Superior Electoral del Brasil ha decidit vetar la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a les eleccions presidencials al país, la primera volta de les quals està prevista per al 7 d'octubre. Lula és a la presó des del mes d'abril passat després que fos condemnat en segona instància per corrupció. Malgrat això, fins ara era el candidat amb més possibilitats de guanyar els comicis: les enquestes li donen el 40% dels vots, seguit de l'ultradretà Jair Bolsonaro, que obtindria un 20% de suport.

Lula es va inscriure el 15 d'agost com a candidat per aspirar a la presidència del país per sisena vegada, tot i que les lleis al Brasil prohibeixen la candidatura de condemnats en segona instància. La decisió del Tribunal Superior Electoral encara pot ser apel·lada, però posa el Partit dels Treballadors, la formació de Lula, entre l'espasa i la paret.

El partit pot buscar un nou aspirant que encapçali la seva candidatura, i per a això té un termini màxim de només disset dies. O pot optar per apel·lar la decisió dels magistrats, amb el risc que el seu intent no prosperi.

De moment, el Partit dels Treballadors es decanta per aquesta segona opció. "Presentarem tots els recursos als tribunals perquè siguin reconeguts els drets polítics de Lula, previstos a la llei i als tractats internacionals ratificats pel Brasil", ha informat la formació a través d'un comunicat. En opinió d'aquest partit, la decisió del tribunal és "política, basada en una mentira i arbitrària com es feia en temps de la dictadura".

En cas que l'apel·lació no fructifiqués, el Partit dels Treballadors podria optar per acceptar la sentència i promocionar aleshores el seu número dos, l'exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, com a candidat presidencial de la formació. De fet, ja en l'actualitat se'l considera el candidat 'de facto' del Partit dels Treballadors. Té, però, un inconvenient: l'exalcalde no acaba d'agradar als electors. Només un 4% dels votants de Lula s'han mostrat disposats a donar-li suport si l'expresident fos vetat pel Tribunal Electoral, segons les enquestes.

El jutge Luis Roberto Barroso s'ha encarregat de la instrucció del cas per a la inhabilitació de Lula: va acceptar les impugnacions presentades contra la candidatura de l'expresident, basant-se en una llei que es coneix amb el nom de "fitxa neta". Paradoxalment aquesta llei va ser promulgada per Lula l'any 2010, quan estava al poder, i estableix que qualsevol persona amb una condemna confirmada en segona instància no pot aspirar a un càrrec electe.

Lula va ingressar a la presó el 7 d'abril després de ser condemnat a dotze anys per corrupció i blanqueig de diners per afers vinculats amb l'escàndol de la petrolera estatal Petrobras. Segons la sentència, una constructora hauria donat a l'expresident un apartament a la platja com a comissió.