El jutge italià allibera l'Open Arms

El jutge instructor de la ciutat siciliana de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, ha ordenat aquest dilluns alliberar el vaixell de l'ONG catalana Proactiva Open Arms, que estava immobilitzat al port sicilià de Pozzallo en el marc d'una investigació per afavoriment de la immigració il·legal.

L'advocada de l'ONG, Rosa Emanuela Lo Faro, ha confirmat la decisió del jutge, que ha rebutjat l'ordre d'immobilització confirmada el 27 de març per la fiscalia de Catània, que va transferir el cas perquè no va veure el delicte de tràfic de persones pel qual els investigava inicialment la fiscalia.

El vaixell de l'ONG havia estat immobilitzat de manera cautelar el passat 17 de març després d'atracar al port de Pozzallo per desembarcar 216 immigrants i es va obrir una investigació a la cap de missió, Anabel Montes, el capità, Marc Reig , i el coordinador Gerard Canals.

En declaracions a l'ARA, Caetano Pascualin, membre de l'equip jurídic, ha explicat que la fiscalia pot apel·lar contra la decisió del jutge, però que mentre el vaixell és lliure de navegar quan els responsables de Proactiva ho considerin oportú: "l'Open Arms és lliure, se'n pot anar avui mateix", ha constatat. Pel que fa a la investigació per afavorir la immigració clandestina, per la qual Reig i Montes s'exposen a 15 anys de presó i una multa de 15.000 euros per cada immigrant desembarcat a Itàlia, l'advocat és optimista. "Ja tenim la decisió de dos jutges que diuen que la fiscalia no ha presentat proves prou sòlides, i això és molt important", ha explicat.