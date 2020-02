La jutge del cas Roger Stone no cedeix davant les pressions de Trump

Tres anys i quatre mesos de presó. Aquest és el temps que la jutge Amy Berman Jackson ha determinat que Roger Stone passarà entre reixes, als quals s'afegeixen dos anys de llibertat condicional i 20.000 dòlars de multa. Vell amic de Donald Trump, excèntric assessor republicà des de temps de Nixon, Stone, de 67 anys, ha sigut declarat culpable de fins a set càrrecs derivats de les seves mentides al Congrés i de les amenaces a un testimoni durant la investigació dels presumptes llaços entre la campanya electoral de Trump i Rússia. Segons la jutge, Stone, que es va arribar a definir com un "agent provocador", va amagar conscientment informació al Congrés sobre els seus suposats contactes amb Wikileaks i va pressionar un testimoni que podria haver destapat les seves mentides. "Res en aquest cas era una broma –li va retreure Jackson–. Ni era un truc ni va ser una entremaliadura".

La seva relació amb Trump, i especialment la manera com el president ha interferit en un judici que considera part de la "cacera de bruixes" que pateix per part de les "clavegueres de l'Estat", n'ha intoxicat la resolució. La jutge Berman Jackson ha sigut contundent i ha volgut aclarir que Roger Stone "no havia estat processat per oferir-li a ningú un benefici polític" ni tampoc "perquè hagués defensat el president". Ho va ser, ha subratllat, "per encobrir en favor del president".

Encara que Stone va ser sentenciat a mitjans de novembre, la condemna s'ha fet pública aquest dijous. Però difícilment serà l'últim capítol d'una crisi institucional que ha portat al límit les costures de la divisió de poders. Els atacs de Donald Trump contra els fiscals i contra la mateixa jutge del cas han posat en evidència el menyspreu del president a la independència del poder judicial.

Perdó presidencial

El fiscal general, William Barr, un incondicional del mandatari i partidari d'atorgar amplis poders a la Casa Blanca, va demanar en una entrevista televisiva que Trump deixés de comentar els casos sota la jurisprudència del seu departament.

Les paraules de Barr, que va admetre que els tuits del president "fan impossible" la seva feina, es van produir després de saber-se que els quatre fiscals que havien gestionat l'acusació contra Roger Stone havien presentat la dimissió. Tot i que no van donar explicacions públiques, el seu abandonament del cas es va produir després que es fes públic que William Barr havia intervingut i obligat a revisar, a la baixa, la petició dels fiscals d'entre 7 i 9 anys de presó per a Stone. Trump l'havia qualificat d'"horrible" i "molt injusta" en un tuit hores abans que Barr intervingués.

En la mateixa entrevista televisiva, el cap del departament de Justícia va voler aclarir que era una decisió presa al marge de les pressions de la Casa Blanca. La jutge Berman Jackson, en un missatge destinat al fiscal general, ha alertat que tot plegat "no tenia precedents".

Llegida la condemna, s'obre el terreny de l'especulació sobre un possible perdó del president al seu amic. Només hores abans que conclogués el judici, Donald Trump compartia un vídeo de Fox News a Twitter en què el presentador, Tucker Carlson, li suggeria acabar amb "aquesta farsa" mitjançant l'ús del perdó presidencial. "I aquesta nit hi ha indicacions que [Trump] ho farà". Carlson, un agitador del canal televisiu preferit del president, qualificava de "completament immoral" el procés judicial que havia afrontat Roger Stone.