El laborisme israelià talla vincles amb Corbyn per “antisemitisme”

El líder del Partit Laborista israelià, Avi Gabbay, ha anunciat que la seva formació suspèn les seves relacions amb el líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, a qui acusa de no combatre l’antisemitisme al seu país. El trencament, però, és només amb Corbyn i no amb tot el Partit Laborista britànic.

Gabbay va enviar dimarts una carta a Corbyn en la qual subratllava que la decisió s’havia pres la vigília del Dia de l’Holocaust, que a Israel se celebra aquesta setmana, i l’acusava de no haver combatut prou l’antisemitisme al Regne Unit, com era la seva obligació.

“És la meva responsabilitat reconèixer l’hostilitat que vostè ha demostrat cap a la comunitat jueva i les declaracions i accions antisemites que vostè ha permès com a líder del Partit Laborista del Regne Unit”, deia Gabbay a la seva carta.

Les acusacions d’antisemitisme al líder laborista britànic venen de lluny, però la setmana passada Corbyn es va reunir amb un grup de jueus crítics amb Israel per celebrar la pasqua jueva, una trobada que va generar fortes crítiques entre els militants sionistes del seu propi partit.

Alhora, Corbyn ha sigut molt crític en els últims dies amb la intervenció de l’exèrcit israelià a la franja de Gaza. Els dos últims divendres els palestins han celebrat la Marxa del Retorn, una protesta que l’exèrcit israelià ha reprimit durament causant la mort de més d’una trentena de palestins i més de 2.000 ferits. Gabbay també fa referència a aquesta qüestió. “Cal afegir-hi les (seves) polítiques d’odi respecte a les polítiques del govern de l’estat d’Israel, moltes de les quals estan relacionades amb la seguretat dels nostres ciutadans, i les accions dels nostres soldats, polítiques en les quals estem alineats l’oposició i la coalició de govern”, diu Gabbay en una clara referència als fets de Gaza.

Després dels incidents a Gaza, Corbyn va qualificar d’“il·legals i inhumanes” les polítiques militars israelianes respecte als palestins i va demanar al govern britànic que reconsideri la venda d’armes a Israel, una petició que naturalment no va caure gens bé a l’estat jueu.

La línia vermella

Gabbay considera que Corbyn ha travessat una “línia molt perillosa” entre “les legítimes crítiques al govern d’Israel i l’antisemitisme”. “Per tant, li escric per informar-lo de la suspensió temporal de totes les relacions formals entre el Partit Laborista israelià i el líder del Partit Laborista del Regne Unit”, diu la carta, tot i que Gabbay aclareix que els dos partits continuaran col·laborant.

Gabbay insisteix que la suspensió de relacions amb Corbyn és “temporal” i s’examinarà periòdicament, de fet cada quinze dies, amb l’objectiu d’avaluar si hi ha hagut canvis en el comportament del polític britànic. Gabbay ha informat tots els dirigents i diputats del partit de la seva decisió.

Les relacions entre el Partit Laborista israelià i el Partit Laborista britànic s’han anat deteriorant significativament des que Corbyn va ser elegit per dirigir aquesta formació el setembre del 2015. Els incidents qualificats d’antisemites per un sector del partit s’han multiplicat, i recentment s’han vist fins i tot furiosos enfrontaments en què han participat membres dels corrents més sionistes de la formació.

Els seguidors de Corbyn sostenen que les crítiques contra el seu líder són interessades i busquen la seva caiguda. Al seu entendre, les contínues acusacions d’antisemitisme només persegueixen acabar amb la carrera del líder laborista i substituir-lo per un altre de més dòcil als grups de pressió i especialment al corrent sionista. Gabbay, per la seva banda, ve de la dreta i alguns el consideren un arribista. Lidera un partit que forma part de la coalició Unió Sionista, però que ara viu hores baixes. Enquestes recents revelen que el Partit Laborista deixaria de ser la segona formació amb més escons a la Knesset i cauria fins al quart lloc si ara hi hagués eleccions.