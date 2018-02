El jutge suspèn l'alliberament del president d'Amnistia Internacional a Turquia

El president de la branca turca d'Amnistia Internacional, Taner Kilic, continuarà entre reixes. Un tribunal d'apel·lacióha decidit aquest dimecres anul·lar la decisió d'un jutge d'Istanbul que dimecres havia decidit posar-lo en llibertat. Kilic està empresonat des del juny, acusat de terrorisme, en el marc la repressió generalitzada al país contra els qui s'oposen al govern de Recepp Tayip Erdogan i contra la premsa independent.

La fiscalia l'acusa per haver-se descarregat l'aplicació ByLock de missatgeria, que identifica amb el seguidors del clergue islamista Fetullah Gülen, un antic aliat d'Erdogan que va acabar oposant-s'hi i ara viu exiliat als Estats Units. Erdogan acusa Gülen d'estar darrere del cop d'estat fallit del juliol de 2016.

Kilik havia d'haver estat alliberat amb càrrecs mentre avança el judici contra ell i deu activistes pro-drets humans que estan a al mateixa causa. El tribunal d'apel·lació ha revocat l'ordre d'alliberament a petició de la fiscalia.

"Que et diguin que t'alliberin només per per trobar-se la porta de la llibertat tancada davant dels nassos és devastador per a Taner, la seva família i tots els qui defensem la justícia a Turquia", ha dit Salil Shetty, secretari general de l'organització. "Aquest és l'últim exemple de com la crisi al sistema judicial turc està destrossant vides i arrabassant el dret a un judici just"", ha afegit. La dona i les filles de l'activista es van passar tot el dia esperant-lo a les portes de la presó.

El procés contra els 11 activistes, que s'enfronten a una pena de 15 anys de presó, s'ha convertit en un dels focus de tensió entre la UE i Turquia i ha posat de manifest el perill de la deriva autoritària d'aquest soci de l'OTAN

Tots neguen les acusacions, que els impliquen tant amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan, com amb la secta de Gülen. Unes 50.000 persones han estat empresonades a Turquia des de l'intent fallit de cop del 2016 i 150.000 han perdut la feina en l'ofensiva repressiva d'Erdogan contra la dissidència,