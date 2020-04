El primer ministre de Lesotho desplega l'exèrcit

El primer ministre de Lesotho, Tom Thabane, ha desplegat aquest dissabte l’exèrcit pels carrers de la capital per imposar “ordre” i frenar els moviments institucionals que, segons ell, posen en perill l’estabilitat d’aquest minúscul país envoltat per Sud-àfrica. L’anunci és la resposta a la prohibició que ha fet el Tribunal Constitucional d'aplicar la seva decisió de suspendre l’activitat del Parlament durant tres mesos. L’excusa per tancar la cambra és el combat contra el coronavirus, però Lesotho és un dels pocs estats africans on encara no s'ha detectat cap positiu. Una fracció del seu propi partit va portar la iniciativa del primer ministre a la justícia, que els ha donat la raó.

Thabane argumenta que alguns sectors abusen de l’ús de tribunals i del dret a la llibertat d’expressió per minar la democràcia d’aquest país, una de les dues monarquies africanes que es mantenen però l’única de sistema constitucional.

El primer ministre està immers en una profunda batalla política des de començaments d’any, arran de l’assassinat de la seva exesposa i la detenció de la seva actual esposa com a incitadora de la mort. L’escàndol i la pressió política al país, davant els rumors cada cop més insistents sobre la seva implicació, van fer que el dirigent, que té 80 anys, intentés calmar els ànims anunciant la seva dimissió, que no serà efectiva, però, fins al juliol.

651x366 Un soldat amb metralleta patrullant pels carrers de Maseru, a dalt d'un tanc / MOLISE MOLISE / AFP Un soldat amb metralleta patrullant pels carrers de Maseru, a dalt d'un tanc / MOLISE MOLISE / AFP

A Lipolelo Thabane la van matar a trets a les portes de casa seva, tan sols dos dies abans que el polític prengués possessió com a primer ministre, el 2017. Tots dos s’havien vist involucrats en un llarg procés pel divorci. Per aquest crim ja està oficialment acusada l’actual primera dama del país, Maesaiah Thabane, que va contreure matrimoni amb el primer ministre només un mes després de l'assassinat.

Tom Thabane, però, ha evitat de moment ser oficialment acusat del crim perquè la seva defensa va al·legar que no se li podien atribuir els càrrecs mentre estigués exercint el poder. Els simpatitzants del dirigent atribueixen les acusacions a una guerra interna per fer-lo fora del poder.