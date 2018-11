La majoria de dones són violades a Corea del Nord

La violència sexual contra les dones a Corea del Nord és tan habitual que fins i tot s’accepta com a part de la vida quotidiana. Així ho va denunciar ahir l’organització Human Rights Watch, que va fer públic a Seül un informe demolidor que posa en evidència que la majoria de les dones en aquest país asiàtic pateixen assetjament o violència sexual i no poden fer res per evitar-ho, perquè els autors dels abusos acostumen a ser les mateixes autoritats: funcionaris d’alt rang del partit, policies, carcellers, soldats i fins i tot fiscals que actuen amb total impunitat.

“Passa tan sovint que ningú pensa que sigui un problema. Els homes que agredeixen sexualment les dones no creuen que actuen malament, i nosaltres tampoc ho pensem”, diu la nord-coreana Oh Jung-hee, un dels sorprenents testimonis que recull l’informe. La dona també admet que aquests comportaments fan patir les dones. “Plores a la nit i no saps per què”, declara.

Per fer l’informe, Human Rights Watch va recollir el testimoni de fins a 106 nord-coreans (72 dones, quatre nenes i 30 homes) entre els anys 2015 i 2018. La meitat van fugir del país després del 2011, quan Kim Jong-un va arribar al poder. Entre els homes entrevistats hi ha vuit antics funcionaris del règim de Pyongyang, que van ratificar que la majoria de dones a Corea del Nord s’han de sotmetre a la voluntat masculina si volen sobreviure. Els abusos es donen a casa, al carrer, al transport públic, a la feina i fins i tot en llocs oficials. I no cal ni parlar dels centres de detenció.

“La violència sexual a Corea del Nord és un secret obert, no tractat i àmpliament tolerat”, va explicar Kenneth Roth, director executiu de Human Rights Watch, durant la presentació de l’informe. I va afegir: “Kim Jong-un i el seu govern haurien de reconèixer el problema i adoptar mesures urgents per protegir les dones i garantir la justícia per a les supervivents de violència sexual”. Aquestes dones ni tan sols reben atenció mèdica o psicològica.

L’informe també destaca que les nenes a Corea del Nord aprenen de petites que “s’han d’avergonyir si són objecte d’abusos dels homes”, cosa que fa que les que són agredides sexualment evitin denunciar-ho i mantinguin el silenci perquè ho consideren un estigma. I encara s’hi afegeix la impunitat generalitzada al país, a més de l’hermetisme del règim.

El 2014 una comissió d’investigació de l’ONU sobre la situació dels drets humans a Corea del Nord ja va destacar que “la violència contra les dones no es limita a la llar, i és comú veure com les dones són colpejades i atacades sexualment en públic”.