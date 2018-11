Una manifestant morta i 47 ferits en les protestes a França contra la pujada del preu dels carburants

Una manifestant ha mort i 47 més han resultat ferits en les mobilitzacions que s'hi ha hagut en diversos punts de França aquest dissabte dins del moviment conegut com de les 'armilles grogues', que protesta contra la pujada del preu dels carburants.

Fins a 124.000 persones s'han unit a 2.000 concentracions espontànies que han tallat diverses carreteres i han generat escenes de caos, sobretot al nord del país. La policia francesa ha detingut 22 persones.

La dona morta tenia 60 anys i participava en una de les protestes quan ha estat atropellada a Pont-de-Beauvoisin (al sud-est de França). Entre els 47 ferits hi ha un policia de Grasse, també al sud-est.

540x306 El moviment de les 'armilles grogues', que protesta contra la pujada de carburants, ha tallat diverses carreteres a tota França. / PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS El moviment de les 'armilles grogues', que protesta contra la pujada de carburants, ha tallat diverses carreteres a tota França. / PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

Les principals carreteres afectades, però, són al nord del país : la nacional 1338 a pont Flaubert, a Rouen; la nacional 814 a Caen; la nacional 136 a Rennes; l'autopista 77 Bonny/Loire; la nacional 165 a Vannes; l'autopista 84 a Guilberville, i l'autopista 11 a Angers.



Els manifestants també han bloquejat algunes benzineres i alguns peatges, i la resposta policial ha inclòs en alguns casos els gasos lacrimògens, com en una concentració a l'Alta Savoia.

Tot i que la mobilització havia estat convocada, moltes de les protestes puntuals s'han generat de forma espontània, la qual cosa ha dificultat el control policial. En moltes de les protestes es demanava la dimissió del president de França, Emmanuel Macron, al qual acusen de preocupar-se només dels rics.

540x306 La policia intenta contenir un grup de manifestants del moviment 'armilles grogues' a França, que protesta contra la pujada de preus dels carburants. / CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE La policia intenta contenir un grup de manifestants del moviment 'armilles grogues' a França, que protesta contra la pujada de preus dels carburants. / CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE

Macron ha impulsat una pujada de preus dels carburants per promoure la transformació energètica. La mesura, però, ha generat un moviment espontani de protesta que no està vinculat a cap sindicat ni a partits polítics i que ja es coneix com de les 'armilles grogues' pel color de les armilles que porten per tallar carreteres en les seves mobilitzacions. Molts d'aquests 'armilles grogues' viuen en zones allunyades de les grans aglomeracions i asseguren que el cotxe és el seu únic mitjà de transport.



"Les meves filles, professores, fan 83 quilòmetres al dia, i la seva despesa en benzina augmentarà en 60 euros", ha dit a Efe François, un jubilat que s'ha unit a les manifestacions.