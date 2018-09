Matteo Salvini, el racisme ofès

Matteo Salvini, el ministre de l'Interior italià, ha denunciat Cécile Kyenge, eurodiputada i exministra italiana, per haver acusat de racistes els militants i simpatitzants de la seva Lliga Nord, la formació que ha portat el missatge contra la migració i que ha equiparat els migrants amb "esclaus" al centre de la política italiana.

Oggi fuori dal tribunale di Piacenza ho ricevuto parole di solidarietà da un militante leghista, dispiaciuto per la decisione di Salvini di denunciarmi per aver detto che la Lega è razzista.



Insieme all'Italia che ripudia il razzismo, chiunque ne sia l’autore! pic.twitter.com/K8mjQE5ePC — Cécile Kyenge (@ckyenge) 14 de setembre de 2018

Kyenge, nascuda a la República Democràtica del Congo, no nega les acusacions però subratlla la paradoxa del cas d'un racista ofès. Els fets que la portaran davant d'un tribunal de justícia es remunten al 2014 quan la llavors ministra d'Integració va respondre als atacs racistes que rebia constantment tant de brètols com de líders de la Lliga Nord. L'actual eurodiputada n'ha hagut d'aguantar de tots els colors per ser d'origen africà. Roberto Calderoli, tot un vicepresident del Senat, li va dir "orangutan" i l'acusava de fomentar la immigració il·legal a causa del seu ascens en la política italiana. Poc després li llançaven plàtans un grup d'ultres.

Durant el temps que va estar al govern d'Erico Letta, Kyenge, oculista de professió, va haver d'aguantar fins i tot com una regidora d'aquest partit escrivia al seu compte de Facebook en lletres majúscules l'equivalent als crits en el llenguatge oral: "¿Però és que no hi ha ningú que la violarà?", referint-se a la ministra.

Amb els anys, la Lliga ha passat de mantenir els governs de Silvio Berlusconi a ser el partit amb més projecció del govern de coalició amb el Moviment 5 Estrelles, i bona part d'aquest èxit se'l pot atribuir Matteo Salvini, que té pendents una causa de "segrest" per impedir atracar en un port italià a un vaixell que transportava desenes de refugiats rescatats del Mediterrani i una altra per haver equiparat els immigrants africans amb "esclaus".

Salvini, que no rebutja mai la polèmica, s'ha limitat a afirmar que no pensa demanar disculpes per les seves accions i polítiques. "Rebutjo haver fet qualsevol equació entre immigrants i esclaus. Al contrari, les meves declaracions a Viena eren per defensar els immigrants, que alguns volen utilitzar com a esclaus", ha dit en una roda de premsa a Roma.