Mor un nen immigrant arrestat amb la seva família per haver entrat irregularment als EUA

Un nen immigrant originari de Guatemala que estava sota custòdia del govern dels Estats Units ha mort aquest dimarts en un hospital de l'estat de Nou Mèxic després d'haver creuat irregularment la frontera amb Mèxic amb la seva família. El nen, de vuit anys, ha mort passada la mitjanit del dia de Nadal per causes que encara es desconeixen. A principis de mes, una nena de set anys, també de Guatemala, va morir sota custòdia de les autoritats migratòries dels Estats Units, suposadament per deshidratació, després d'haver creuat il·legalment la frontera a través d'una zona desèrtica de l'estat de Nou Mèxic.

Segons l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels EUA el nen va començar a mostrar signes d'"una possible malaltia" dilluns mentre es trobava sota custòdia dels agents fronterers. Un dels agents va observar que el nen no es trobava bé i va ser traslladat amb el seu pare a l'hospital Gerald Champion Regional, a la ciutat de Alamogordo, que es troba en l'estat de Nou Mèxic i al desert de Chihuahua. Un cop a l'hospital, els metges van determinar que el nen patia un refredat comú i, quan anaven a donar-li l'alta, es van adonar que tenia febre.

El menor va estar en el centre mèdic altres 90 minuts en observació i, finalment, l'equip mèdic li va donar l'alta la tarda del 24 de desembre i li van prescriure ibuprofèn i amoxicil·lina. El 24 a la nit, el petit va començar a tenir nàusees i vòmits, de manera que els agents migratoris van decidir tornar-lo a traslladar a l'hospital Gerald Champion Regional, on el nen va morir poc després de la mitjanit.

Com és habitual en aquests casos, el Departament de Seguretat Nacional, que controla la política migratòria i supervisa l'Oficina de Duanes, ha informat de la mort del menor al Congrés.