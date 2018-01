Les mentides i exageracions de Trump en el discurs sobre l'estat de la Nació

El president dels Estats Units, Donald Trump, va centrar gran part del seu primer discurs de l'estat de la Nació en els bons resultats econòmics. El republicà també va parlar d'ocupació, immigració, infraestructures i seguretat nacional amb afirmacions que, en més d'un cas, són falses o exagerades segons els analistes de The New York Times.

"Després de dos anys d'estancament els sous tornen a créixer". Fals

Una afirmació que no és certa, ja que els sous estan creixent però a un ritme més lent que al final del mandat de Barack Obama.

"Des de la meva elecció hem creat 2,4 milions de llocs de treball, 200.000 al sector manufacturer". Fora de context

Encara que aquesta afirmació és certa, perquè l'economia nord-americana genera 169.000 nous llocs de treball cada mes, cal recordar que durant els set anys anteriors es van crear 185.000 treballs mensuals. Així amb Trump el ritme de creació d'ocupació ha baixat.

"Moltes companyies d'automòbils estan construint i ampliant les plantes als Estats Units, com no es veia des de fa dècades". Exagerat

L'analista Jim Tankersley considera que es tracta d'una exageració ja que, per exemple, Toyota va obrir una nova planta l'any 2011 a l'estat de Mississippi. A més, Tankersley assegura que durant el mandat de Trump no s'ha registrat un augment de l'ocupació en el sector de l'automòbil.

"Chrysler traslladarà una de les seves plantes més importants de Mèxic fins a Michigan". Fals

Encara que una part de la producció sí que es farà als Estats Units, la planta de Mèxic continuarà oberta i operativa, segons ha confirmat el fabricant al New York Times.

"Hem aprovat les majors retallades d'impostos de la història". Fals

És completament fals ja que la reducció d'impostos: durant el mandat de Ronald Reagan va ser més gran i va tenir un efecte més important en l'economia del país.

"Hem de construir un mur a la frontera sud per preservar la seguretat de les nostres comunitats". Fals

Els analistes consideren que el mur no evitaria l'arribada d'immigració il·legal, ja que la majoria de les persones que entren al país ho fan en llocs on ja hi ha tanques o parets. De fet, tan sols el 30% de les entrades il·legals es van donar en llocs on no hi ha cap bloqueig. Tampoc és cert que més immigració suposi més delinqüència.

"El programa de vises pels immigrants distribueix les targetes verdes sense tenir en compte les capacitats, els mèrits o la nostra seguretat". Fals

Els immigrants que volen rebre un visat han de tenir educació secundària o dos anys de experiència laboral en els últims cinc anys. A més, la persona que sol·licita el permís ha de passar un examen mèdic i una verificació dels seus antecedents penals.

"Amb l'actual sistema, els immigrants residents als Estats Units poden portar a un nombre pràcticament il·limitat de familiars". Fals

Els analistes expliquen que el procés per aconseguir el reagrupament d'un familiar és molt lent i poc efectiu. Per exemple, les persones que ho van demanar en 2004 rebran una resposta en 2018.

"Els acords comercials han sacrificat la prosperitat dels americans en enviar empreses, llocs de treball i la riquesa fora del país". Fals

Els economistes consideren que les raons de la pèrdua de treballs estan més relacionades amb l'automatització i la globalització de les empreses que amb els tractats comercials. De fet, el NAFTA ha tingut un efecte insignificant en els llocs de treball dels americans.

"Hem acabat la guerra energètica contra el carbó net i ara ens podem sentir orgullosos de ser un país exportador d'energia a nivell mundial"

El cert és que la indústria del carbó ja estava en decadència abans del seu mandat per la competència del gas natural, que és més econòmic. Per altra banda, Estats Units no es convertirà en un exportador net d'energia fins a l'any 2020, segons les previsions dels experts.