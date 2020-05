Menys drogues i més cares pel covid-19

La crisi del coronavirus té impacte en tots els mercats, i també en el de les drogues il·legals. La restricció de la mobilitat i el tancament de fronteres per aturar l’avanç del virus ha generat escassetat de substàncies il·legals als carrers i això pot tenir conseqüències directes en la salut dels consumidors, que, segons l’ONU, ara accedeixen a drogues menys pures i més cares. Un informe de l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDC) assenyala que aquesta situació s’ha detectat especialment en països com Itàlia, la República Txeca, l’Iran i el Regne Unit, on les restriccions de mobilitat han sigut més estrictes.

La reducció dràstica del transport -ja sigui terrestre, aeri o marítim- dificulta la distribució de drogues. La cancel·lació de vols, per exemple, fa que en determinats països sigui difícil accedir a drogues sintètiques com la metamfetamina, ja que normalment el seu tràfic se sol fer mitjançant el transport aeri.

Producció aturada

Les mesures restrictives no només afecten el tràfic il·legal de drogues, sinó també la seva producció. L’aturada de l’activitat a l’est d’Àsia ha provocat que Mèxic deixi de rebre les substàncies precursores que s’utilitzen per a la fabricació de drogues sintètiques. Com a conseqüència d’això, segons l’informe de l’ONU, el cost de les drogues sintètiques al país centroamericà es va duplicar entre el gener i el març del 2020.

651x658

Un altre exemple de com la crisi del covid-19 està afectant la producció i el tràfic de drogues es troba a l’Afganistan, on entre el març i el juny es produeix la collita de l’opi, que en bona part depèn de temporers arribats del Pakistan. Aquest any, però, molts no hi podran treballar. A mitjans de març, i arran del covid-19, l’Afganistan va tancar la frontera amb el Pakistan i, a més, va imposar restriccions de mobilitat interna.

L’informe assenyala que la substància que s’hauria vist menys afectada per la disrupció de la cadena de tràfic de drogues seria el cànnabis, ja que la seva producció sol ser local i la distribució es fa a petita escala. Segons l’ONU, el confinament europeu podria fer augmentar la demanda de productes relacionats amb el cànnabis.

Situació excepcional

L’organització Global Initiative, dedicada a l’estudi del crim organitzat internacional, assenyala que la situació actual és excepcional, tot i que en el passat s’han viscut precedents a més petita escala. En aquest sentit, recorda l’impacte que va tenir l’epidèmia del SARS del 2003 a la Xina, on la demanda i el consum de drogues van disminuir durant un breu període per recuperar-se un cop passat el brot.

“Tot i que històricament hi ha hagut esdeveniments que han afectat el mercat de les drogues il·legals -alterant la cadena de subministrament o reduint la demanda-, cap ha tingut l’impacte global i la força disruptiva que té la pandèmia del coronavirus”, asseguren des de l’organització. Des de Global Initiative creuen que la producció i el tràfic de drogues s’expandiran perquè les organitzacions i les xarxes estan acostumades històricament a les disrupcions del mercat i tenen capacitat per adaptar-se per assegurar els seus marges de benefici. Un exemple és com s’estan modificant els sistemes d’enviament. Si fins ara la cocaïna que arribava a Europa ho feia principalment en transport aeri, ara ho fa per transport marítim directament des de Sud-amèrica.

Èxtasi lligat a la festa

Núria Calzada, coordinadora d’Energy Control, programa de reducció de riscos en el consum de drogues de l’Associació Benestar i Desenvolupament, assegura que encara és aviat per saber quin serà l’abast de l’impacte del coronavirus en el mercat de les substàncies il·legals i en el consum. Des de l’entitat, que està recopilant dades sobre com la crisi sanitària ha afectat el consum dels seus usuaris, recorden que moltes substàncies es vinculen al món de l’oci. “Hi ha substàncies, com l’èxtasi, que estan molt lligades a sortir de festa. La gent no pot sortir i no en consumeix”, assegura Calzada. En el mateix sentit s’expressa Nacions Unides, que assegura que l’escassetat de substàncies i la falta d’activitat dels locals d’oci han fet que el consum recreatiu hagi disminuït.

Des de les Nacions Unides alerten, però, que la reducció d’oferta d’algunes drogues pot dur els consumidors a buscar alternatives, com poden ser altres substàncies més desconegudes. En aquest sentit, l’informe de l’organisme internacional creu que l’escassetat d’heroïna que s’ha detectat en alguns països europeus, al sud-oest asiàtic i a Nord-amèrica podria empènyer els consumidors a consumir substàncies produïdes de forma domèstica -i que podrien ser especialment perilloses- o optar pel fentanil, un opiaci 50 vegades més potent que l’heroïna.