El Govern ofereix els ports catalans per al pesquer valencià abandonat en aigües internacionals

El Govern ha ofert els ports catalans perquè hi desembarqui el pesquer de Santa Pola 'Nuestra Madre Loreto', que des de fa una setmana espera en aigües internacionals un port segur amb els 12 migrants rescatats quan fugien d'una patrullera líbia. En un tuit, el president Quim Torra ha afirmat que els migrants "sempre tindran acollida a Catalunya".

Líbia no és un port segur per desembarcar. Ens afegim al govern valencià i oferim els nostres ports per a rebre el pesquer de Santa Pola que va rescatar dotze persones al mar. @openarms_fund hi està treballant. Sempre tindran acollida a Catalunya. https://t.co/srumZ1WvHC — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 30 de novembre de 2018

Mentre els dies passen a alta mar, el 'Nuestra Madre Loreto' ha llançat un missatge de SOS que estan al límit de la seva capacitat. Dijous un dels joves egipcis va patir un desmai després que l'embarcació, desbordada i sense equipament específic per fer rescats, superés un fort temporal, amb onades de més de cinc metres, sense que cap estat europeu, ni tan sols Espanya, els oferís cap mena de protecció. Líbia els ha ofert dos ports per avituallar-se, però el capità s'hi ha negat perquè la situació de caos i guerra civil que pateix el país nord-africà fa témer per la seguretat de la tripulació. Pel que fa als nàufrags, s'exposarien a tota mena d'abusos, un perill que fa que l'ONU prohibeixi retornar-hi els migrants i refugiats.

L''Open Arms' i el 'Mare Jonio', el vaixell de la plataforma italiana Mediterranea que s'ha aliat amb l'ONG badalonina i amb l'alemanya Sea Watch, han arribat aquest divendres fins al pesquer valencià i són a bord del vaixell donant-hi assistència mèdica. Les embarcacions humanitàries, que s'havien refugiat del temporal al port tunisià de Zarzis, havien sortit al rescat del pesquer malgrat les males condicions meteorològiques.

El patró del pesquer, Pascual Durá, alerta que fa dies que estan racionant el menjar i l'aigua, després que inesperadament s'hagi duplicat el nombre de persones a bord. Segons Durá, no tenen reserves per aguantar més de set dies i els mariners se senten "exhaustos i desemparats". Alguns dels nàufrags ja han deixat clar que s'estimen més morir abans que ser retornats a Líbia, i per això el capità tem un motí a bord si no els deixen cap altra alternativa que tornar.

Segons el capità, els 12 nàufrags van ser abandonats per la patrullera líbia, que després d'interceptar una pastera va marxar i va deixar a bord del pesquer els que s'havien tirat a l'aigua per no ser atrapats.