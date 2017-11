400 milionaris demanen a Trump que no els abaixi els impostos

Clam inusual. Uns 400 milionaris dels Estats Units han mostrat el seu rebuig a la reforma fiscal presentada per l’administració Trump perquè consideren que la rebaixa dels impostos només farà augmentar la desigualtat social i comportarà que els serveis bàsics perdin qualitat. En una carta adreçada als representants del Congrés, els signants, aplegats en l’associació Responsible Wealth [Riquesa Responsable], el grup de rics els insta a oposar-se als plans del president i alerten que la caiguda de la recaptació dels impostos comportaria necessàriament profundes retallades en serveis tan bàsics i necessaris per al desenvolupament de la comunitat com l’educació i la sanitat públiques. Al grup hi ha metges, advocats i executius de grans empreses, així com el magnat George Soros, un dels noms més coneguts.

Arran de les reticències del Partit Demòcrata, el projecte de llei presentat pels republicans no preveu reduir l’actual taxa del 39,6% que paguen les rendes més elevades. Però el text sí que inclou mesures que afavoreixen les classes més altes, com la supressió de l’impost de successions que grava les herències.

Així mateix, el projecte, que va ser presentat el 2 de novembre a la Cambra de Representants, inclou una marcada reducció de la taxa impositiva a les empreses des del 35% actual fins al 20%, i no preveu imposar un límit màxim a l’aportació als plans de pensions, que està exempta d’impostos, informa l’agència Efe.

Més beneficis per als rics

“La reforma fiscal republicana beneficiaria de manera desproporcionada individus rics i empreses amb recursos”, es llegeix a la carta que enviaran els milionaris aquesta setmana, en què es denuncia, a més, que si s’aprova el projecte els milionaris podran “transferir llegats massius als seus hereus” sense pagar impostos.

L’associació recorda a Trump que, actualment, l’1% de la població nord-americana -els més rics entre els rics- acumula el 42% de la riquesa del país. En aquest sentit, el grup de privilegiats aposta per desenvolupar noves polítiques per fomentar “més i millors” llocs de treball per enfortir l’economia. Aquest objectiu, no obstant, “no passa per donar un respir impositiu als que tenen molts diners”, sinó per “invertir en els nord-americans”, conclou la carta.

Sintonia amb Duterte

La difusió de la carta dels milionaris ha coincidit amb els últims dies de la llarga gira asiàtica de Donald Trump. A les Filipines, el president no va dissimular la bona sintonia amb el filipí Rodrigo Duterte, que contrasta amb la fredor que va tenir amb Barack Obama, a qui va qualificar de “fill de puta” per haver criticat les seves maneres poc ortodoxes.“Tenim una gran relació”, va afirmar Trump, que va passar de puntetes per l’espinós tema dels drets humans. Duterte, que ha confessat haver matat amb les seves pròpies mans, ha mostrat sempre satisfacció per la política repressiva ordenada contra el narcotràfic i els drogoaddictes, que, segons diverses fonts, ja ha causat 7.000 morts al país. Un portaveu de Manila va assegurar que Trump es va mostrar “molt comprensiu” amb les explicacions de Duterte sobre la seva particular “guerra contra les drogues”.