Una vuitantena de supermilionaris demanen pagar més impostos

Una vuitantena i escaig de milionaris del món demanen pagar més impostos per fer front als estralls provocats per la pandèmia del covid-19. En una carta oberta feta pública aquest dilluns, afirmen que "l’impacte d’aquesta crisi durarà dècades" i que "podria fer caure en la pobresa 500 milions de persones més". Per fer front a la situació, doncs, fan aquesta petició: "Demanem als nostres governs que apugin els impostos sobre persones com nosaltres. Immediatament. De manera substancial. Permanentment".

Entre els signants hi ha, per exemple, Abigail Disney, hereva de l'imperi fundat per Walt Disney; Jerry Greenfield, un dels dos membres de la parella fundadora de la marca de gelats Ben and Jerry's; Stephen Tindall, el fundador del grup Warehouse i el segon home més ric de Nova Zelanda, amb una fortuna de 475 milions de dòlars (420 milions d'euros); el guionista i director britànic Richard Curtis, o l'irlandès John O'Farrell, un inversor en fons de risc que ha aconseguit reunir una enorme fortuna a través de la participació en tecnològiques de Silicon Valley. La majoria dels 83 signants de la carta són nord-americans. No hi ha cap espanyol, tampoc Amancio Ortega, que d'acord amb Forbes ocupa el número 12 en la llista dels homes i dones més rics del món.

Els signants dibuixen un greu futur per al món postcovid, a més d'assenyalar les deficiències estructurals que ha posat de manifest la pandèmia: "Centenars de milions de persones perdran la feina quan tanquin les empreses, algunes permanentment. Ja hi ha prop de mil milions de nens fora de l'escola, molts sense accés als recursos que necessiten per continuar l'aprenentatge. I, per descomptat, l’absència de llits hospitalaris, màscares de protecció i ventiladors és un record dolorós i diari de la inversió inadequada que s’ha fet en sistemes de salut públics a tot el món".

No és la primera carta d'aquestes característiques que difonen. A principis d'any, coincidint amb la reunió del Fòrum Econòmic Mundial de Davos al gener, en van publicar una altra en el mateix sentit. Aleshores van ser 121 els signats, i van posar de manifest que 8 trilions de dòlars, aproximadament el 10% del PIB mundial, estan amagats en paradisos fiscals.

Transparència fiscal internacional

La carta publicada aquest dilluns fa una crida a la classe política per "abordar la desigualtat global i reconèixer que incrementar impostos sobre els rics i augmentar la transparència fiscal internacional és essencial per a una solució viable a llarg termini".

El nombre de superrics continua creixent malgrat l’impacte econòmic de la crisi del coronavirus i els confinaments mundials. Jeff Bezos, la persona més rica del món, fundador d'Amazon, d'acord amb l'esmentada llista Forbes, ha vist que la seva fortuna s'enfilava dels 60.000 milions d'euros als 166.000 els últims anys. D'acord amb diferents classificacions i llistes, al món hi ha actualment uns 500.000 supermilionaris amb fortunes de més de 30 milions de dòlars (26 milions d'euros).

Encara que no hagin firmat la carta, personalitats com Bezos o Bill Gates, la segona fortuna del món, amb gairebé 100.000 milions d'euros, han contribuït en els últims mesos a la lluita contra el coronavirus amb donacions extremadament esplèndides. Però els 83 signants de la carta insisteixen que "els problemes revelats pel covid-19 no es poden resoldre amb caritat, per molt generosa que sigui". "Els líders dels governs han d'assumir la responsabilitat de recaptar els fons que necessitem i gastar-los de manera justa. Podem assegurar-nos de finançar adequadament els nostres sistemes de salut, escoles i seguretat mitjançant un augment d'impostos permanent sobre les persones més riques del planeta, persones com nosaltres".