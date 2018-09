El pes de més de 3 milions de balenes: el planeta vessa de residus

Quants residus pot assumir el planeta? Cada any es generen més de dos mil milions de tones de residus i, d’aquests residus, només un terç es gestionen de manera adequada. Un informe del Banc Mundial publicat ahir apunta que factors com la ràpida urbanització, l’augment de la població i el desenvolupament econòmic faran que el total de residus generats augmenti un 70% els pròxims 30 anys. Quanta brossa serà això? Posem-hi un exemple gràfic: el 2016 es van generar 2,42 tones de residus només de tipus plàstic, l’equivalent al pes de més de 3 milions de balenes blaves, l’animal més gran que ha existit mai. O el que és el mateix: 1.376 gratacels com l'Empire State Building, a Nova York. I això només és el 12% del total de deixalles sòlides que es generen anualment. Segons els pronòstics de l’organisme internacional, cap al 2050 la xifra de residus sòlids podria ser encara més dramàtica i augmentar fins als més de tres mil milions de tones.

La projecció del Banc Mundial no només es basa en com es gestionen actualment aquests residus, sinó també, i sobretot, en qüestions demogràfiques. Òbviament, com més persones habitin el món més deixalles es generaran i, amb elles, es multiplicaran els problemes que se’n derivin. Actualment, els països amb els ingressos més alts generen més d'un terç del total de residus mundials, malgrat que només tenen el 16% de la població. El 2050, però, s’espera que les regions que creixen amb més rapidesa, com ara l’Àfrica subsahariana i l’ Àsia meridional, tripliquin les deixalles que aboquen.

Generació anual de residus per regions (en milions de tones)

Les ciutats, a més, estan a l’ull de l’huracà, ja que en els països en vies de desenvolupament, per exemple, es genera gairebé la meitat de tots els seus residus. Des de mitjans del segle XIX la població urbana s’ha més que quintuplicat. I són aquestes gran urbs, responsables de més del 80% del PIB mundial, les que estan a primera línia del front en la guerra contra els residus. L’informe del Banc Mundial, per això, recomana adoptar progressivament polítiques de gestió més sostenibles i, malgrat que reconeix que això requereix una alta inversió, l’organisme demana als governs que prenguin "urgentment mesures per reconduir la gestió dels residus per al benefici de la població i del planeta".

"Encara que la gent és conscient d’aquesta problemàtica, la generació de residus està augmentant a un ritme alarmant", avisa de manera contundent l’informe. "La gestió dels residus és cosa de tots", adverteix en el text Ede Ijjasz-Vasquez, director de les Pràctiques Mundials del Desenvolupament Social, Urbà i Rural i Resiliència del Banc Mundial. "Els residus que no es gestionen, els que simplement es tiren o els que s’acaben cremant [el 90% en els països pobres] danyen la salut humana, impacten en el medi ambient i el clima i entorpeixen el creixement econòmic tant en països rics com pobres", afegeix Ijjasz-Vasquez.

540x306 Recollida d'ampolles de plàstic i altres residus en un canal de clavegueram a Phnom Penh, Cambodja / SAMRANG PRING Recollida d'ampolles de plàstic i altres residus en un canal de clavegueram a Phnom Penh, Cambodja / SAMRANG PRING

Residus "d'efecte hivernacle"

A part de l’impacte en la població, el medi ambient també pateix que el món s’enfonsi cada cop més en residus. Un boom en el volum de deixalles també contribueix en el canvi climàtic, fins al punt que un 5% dels gasos d’efecte hivernacle del 2016 provenien de la mateixa gestió dels residus sòlids. "Els residus mal gestionats contaminen els oceans; embussen els desguassos; causen inundacions, que acaben transmetent malalties; si es cremen, augmenten els problemes respiratoris; danyen els animals, que consumeixen aquestes restes sense saber-ho; i tot plegat pot acabar afectant el desenvolupament econòmic", planteja de manera alarmant Sameh Wahba, director de Desenvolupament Urbà del mateix organisme internacional. Una visió catastrofista que pot no ser-ho tant en un futur més o menys pròxim: el Banc Mundial ja ha alertat del que podria ser el 2050. La manera com es gestionin aquests residus és la clau per evitar que el planeta, que s'empassa cada cop més restes com si ho fes per un embut, acabi vessant de deixalles.