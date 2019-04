Els militars suspenen la Constitució al Sudan

Malgrat l’anunci de la dimissió, dijous, del ja expresident sudanès, Omar al-Baixir, i tal com va avisar l’Aliança per la Llibertat i el Canvi -la plataforma que ha encapçalat les protestes contra el règim-, les manifestacions van continuar ahir al Sudan, especialment a la capital, Khartum. Com a Algèria, els manifestants no en tenen prou amb la renúncia del dictador africà i demanen canvis més profunds que garanteixin la caiguda real del règim. Ahir l’exèrcit sudanès, que ha liderat el cop d’estat contra Al-Baixir i a qui el ministre de Defensa, Ibn Auf, va atorgar el poder de gestionar el període de transició, va exercir aquest nou rol: els militars van advertir els manifestants que no tolerarien aldarulls en les mobilitzacions, una mostra més del seu desig de posar fi a les protestes i de silenciar el moviment. També van decretar l’estat d’emergència durant tres mesos i van suspendre la Constitució.

El poble sudanès no acaba de confiar en els militars, i ahir diversos portaveus del moviment van reiterar el rebuig al nou paper de la junta militar i van exigir que la ciutadania decidís i gestionés el futur del país. L’exèrcit va insistir, amb tot, que tutelaria aquest període, que, com a màxim, durarà dos anys, i que suposadament acabarà amb unes eleccions “lliures”.

Protecció dels militars

Una de les exigències dels sudanesos és que es jutgi Al-Baixir per presumptes crims contra la humanitat comesos durant els seus 30 anys al capdavant del país. Però, també ahir, els militars van deixar clar que no pensaven extradir l’exmandatari perquè pugui ser jutjat pels càrrecs de crims de guerra denunciats pel Tribunal Penal Internacional, que l’acusa d’haver orquestrat autèntiques atrocitats a la regió sudanesa de Darfur entre els anys 2003 i 2008.