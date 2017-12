La mort de dos miners encén els carrers d'una regió carbonera del Marroc

Centenars de miners de la regió carbonífera de Yerada, al nord-est del Marroc, han iniciat una vaga després de la mort de dos treballadors la setmana passada per denunciar una activitat que cada any es cobra diverses víctimes. Segons xifres oficials de les autoritats locals, almenys 17 treballadors han perdut la vida a les mines des del 2003.



El representant regional de la Confederació Democràtica del Treball (CDT), Abdelilah Laaraj, ha afirmat que hi ha hagut 43 morts en accidents de mines clandestines en les últimes dues dècades. Per la seva banda, Ahmed Mojtari, habitant de Yerada i miner veterà, ha lamentat els múltiples riscos que afronten els obrers.

El Rif s'aixeca contra la pressió de Rabat "A part del risc per a la seva vida a què s'enfronten aquests treballadors diàriament, no hi ha ni una família a Yerada que no tingui més d'un membre afectat per silicosi", ha explicat Mojtari a l'agència Efe.



La pneumoconiosi o silicosi sembla la "bèstia negra" dels habitants d'aquesta ciutat carbonífera, en la qual, malgrat que hi ha un centre hospitalari de la mateixa especialitat, els obrers jubilats es lamenten que els afectats per aquesta malaltia reben poques indemnitzacions.



Yerada és una ciutat obrera que va ser construïda als anys 20 del segle passat després del descobriment de jaciments carbonífers. Els habitants consultats coincideixen a dir que la zona va viure un auge econòmic i cobria un 45% de les necessitats energètiques de la resta del país.



La crisi econòmica va començar el 1998, any en què va tancar la societat Charbonnages du Maroc que operava a la zona pels costos alts i en adonar-se que li sortia més rendible importar el mineral des de fora que produir-lo.



Des de llavors, els milers de miners que treballaven a l'empresa van optar per l'èxode cap a altres regions a la recerca d'alternatives, i molts altres van preferir dedicar-se a l'extracció artesanal de mines clandestines.

540x306 Manifestació en suport als miners de Yerada. / FATIMA ZOHRA BOUAZIZ / EFE Manifestació en suport als miners de Yerada. / FATIMA ZOHRA BOUAZIZ / EFE





Mines sense condicionament