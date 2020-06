L'ex primer ministre francès Fillon, condemnat a cinc anys de presó

El primer ministre de França entre el 2007 i el 2012, François Fillon, ha sigut condemnat aquest dilluns a dos anys de presó ferma –i a tres més exempts de compliment– per haver contractat la seva dona i dos dels seus fills amb fons públics com a assistents seus. Una feina que mai van exercir. A més, la seva dona, Penelope Fillon, i Marc Joulaud, un diputat que també es va aprofitar del frau, també han sigut condemnats a tres anys de presó exempts de compliment. Cadascun dels condemnats haurà de pagar una multa de 375.000 euros.

La condemna arriba tres anys després que l'escàndol ocupés els titulars de pràcticament tots els mitjans de comunicació francesos. Va ser el gener del 2017, quan el setmanari satíric Le Canard Enchaîné va destapar que Penelope i dos dels seus fills, que no van ser jutjats, havien estat cobrant diners públics com a assistents sense haver portat mai a terme aquesta feina.

El cas va ensorrar la prometedora carrera política de Fillon –que va ser el cap de govern de Nicolas Sarkozy– just en el moment en què era el candidat preferit per a les presidencials franceses del maig del 2017. La seva davallada, doncs, va significar l'arribada d'un beneficiat Emmanuel Macron al capdavant del Palau de l'Elisi.

Tant Fillon, de 66 anys, com la seva dona, de 64, estaven imputats principalment per malversació de fons públics i apropiació indeguda de béns socials, mentre que a Joulaud, de 52, se li atribuïa el càrrec de malversació de fons públics. François Fillon és el sisè ex primer ministre francès de la Cinquena República que s'ha assegut al banc dels acusats.

El 'Penelopegate'

El judici d'aquest entramat, batejat com Penelopegate, va començar el 26 de febrer i el desenllaç cada cop era més clar. Sobretot perquè, durant el transcurs de les sessions, la mateixa Penelope Fillon va ser incapaç d'aportar proves concretes de la seva fein i va al·legar que feia tasques diverses, com ocupar-se del correu del seu marit o organitzar-li l'agenda. En total, es van desviar de manera directa o indirecta més d'1,5 milions d'euros.

Des del moment en què es va destapar el cas, Fillon va desaparèixer del mapa polític i havia conduït la seva vida cap al sector financer. De fet, les seves aparicions –no només públiques, sinó també privades– han sigut pràcticament nul·les.

Això sí, des del començament de les investigacions, aquest polític nascut a Le Mans i apassionat de les curses de cotxes havia mantingut una única versió dels fets en defensa de la seva dona: Penelope Fillon va treballar al seu costat durant tots aquests anys sense cap mena de dubte. La justícia no li ha donat la raó.