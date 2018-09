Un altre ministre abandona Macron

Després de la dimissió sorpresa de Nicolas Hulot, fins la setmana passada ministre de Transició Ecològica, Emmanuel Macron sabia del cert que, fos qui fos el successor d’aquest ministeri, no tindria la reputació ni la popularitat d’Hulot. Potser és per això que el president francès i el seu primer ministre, Édouard Philippe, han optat per un perfil ben oposat, el del president de l’Assemblea Nacional, François de Rugy, poc conegut pel gran públic i amb una carrera política lligada a l’ecologia des de fa 18 anys.

Abans d’unir-se a les files macronistes, Rugy va ser el candidat del partit ecologista a les primàries de l’esquerra francesa de principis del 2017, que van designar el socialista Benoît Hamon com el presidenciable que més bé representava aquesta ala. Tots els candidats es van comprometre per escrit a donar suport al guanyador, però després dels comicis Rugy va acostar-se a Macron. L’ecologista ho va justificar dient que les idees que defensava eren “més pròximes” a les seves. Un raonament que xoca amb les crítiques que el mateix Rugy va fer al programa del candidat d’En Marxa abans d’unir-s’hi. “No parla d’ecologia”, li recriminava. Des de llavors, Rugy s’ha mantingut fidel al macronisme, sense discrepàncies. Ahir obtenia la recompensa en forma de ministeri.

S’acumulen les crisis

Amb tot, Rugy és més propens que Hulot a acceptar la disciplina governamental, és a dir, a tolerar les coaccions i pressions del sistema polític. Una garantia d’estabilitat per a Macron, ara en hores baixes. Segons una enquesta d’IFOP, el president francès és més impopular que François Hollande quan Hollande també portava 16 mesos al capdavant del seu quinquenni. De fet, ara Macron només té un 31% d’opinions favorables, deu punts menys que a principis de juliol.

Els mals resultats a les enquestes no són l’única galleda d’aigua freda que va rebre ahir el president francès. La ministra d’Esports i extiradora d’esgrima, Laura Flessel, va anunciar que dimitia “per raons personals”. La substituirà l’exnedadora i campiona del món Roxana Maracineanu. Segons el digital Mediapart, Flessel hauria deixat la cartera d’Esports perquè podria ser investigada per no haver declarat diversos milers d’euros de l’empresa que gestiona els seus drets d’imatge. Per acabar-ho d’adobar, l’extiradora d’esgrima era la segona ministra més popular del govern, darrere d’Hulot. Aquest adeu amb mal gust de boca recorda l’altre dossier que Macron té sobre la taula, el de la ministra de Cultura, Françoise Nyssen.

La Fiscalia de París va obrir fa unes setmanes una investigació després que Le Canard Enchaîné revelés que Nyssen, que va dirigir durant dècades l’editorial Actes Sud, va ampliar les oficines de París sense autorització i sense declarar-ho a l’administració fiscal. La ministra de Cultura no valora deixar el govern, tot i que sap que qualsevol ministre imputat en algun cas així ha de dimitir automàticament.

A la crisi que està vivint el que fins ara es creia totpoderós moviment macronista s’hi han d’afegir els dubtes d’aplicar reformes importants, com ara la recaptació de l’impost de la renda, i que afecten la butxaca de tots els francesos. En aquest sentit, Édouard Philippe va anunciar ahir que finalment la reforma entraria en vigor al gener com estava previst.