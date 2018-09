Un ministre de Luxemburg esclata contra el xenòfob Salvini: "A la merda!"

El ministre d'Afers Exteriors de Luxemburg, Jean Asselborn, ha esclatat aquest divendres contra el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, per unes declaracions de l'últim sobre els immigrants. "A Itàlia tenim la necessitat de tenir fills, no de tenir nous esclaus per substituir els fills que ja no fem. Potser a Luxemburg tenen aquesta necessitat", ha dit Salvini en la conferència sobre Seguretat i Migració que la UE ha celebrat a Viena.

El polític ultranacionalista italià ha defensat la seva "perspectiva del món diferent" i ha afirmat que prefereix ajudar els joves italians a tornar a tenir fills en comptes de que "recollir potser de la joventut africana per reemplaçar als joves europeus" que ja no tenen fills per motius econòmics.

Davant d'aquests comentaris, Asselborn -que compartia taula- l'ha interromput visiblement molest: "A Luxemburg, estimat senyor, vam tenir desenes de milers d'italians, migrants, que van venir a treballar amb nosaltres, perquè poguessin tenir diners per als seus fills a Itàlia". El luxemburguès ha acabat deixant anar: "A la merda!".

El moment de tensió es pot apreciar en un vídeo publicat pel mateix Salvini en el seu compte de Twitter.

Paragona i nostri nonni emigrati ai clandestini che sbarcano oggi, vuole più immigrati in Europa e conclude urlando: “Merda”.

Ma in Lussemburgo, paradiso fiscale che non può dare lezioni all'Italia, non hanno nessuno di più normale che faccia il Ministro??? #Asselborn

La picabaralla ha tornat a posar en evidència la falta d'entesa entre els socis comunitaris pel què fa a la gestió migratòria. Sense anar més lluny l'amfitrió de la trobada, el ministre austríac, Herbert Kickl, ha criticat explícitament al comissari europeu de Migració, Dimitris Avramópulos, per haver descartat ja com "impossible" que països africans acullin les anomenades "plataformes de desembarcament" per retenir migrants abans d'arribar a Europa.

Segons el ministre austríac, els dirigents africans podrien entendre "que no cal que s'esforcin i assumeixin les seves responsabilitats".

Salvini, per la seva banda,ha anunciat que no pensa signar un acord bilateral migratori amb Alemanya, si aquest país no té "bona voluntat" i l'ajuda a canviar la normativa de Dublín, que contempla que els migrants demanin asil al primer país que trepitgen a Europa, i l'operació marítima europea Sofia, amb vaixells destinats a impossibilitar la sortida de pasteres de de les costes de Líbia.