Almenys un mort en un tiroteig al centre d'Estrasburg

Una persona ha mort i nou més han resultat ferides aquest dimarts en un tiroteig al centre de la ciutat francesa d'Estrasburg, segons el balanç provisional del departament local de bombers. L'atac s'ha produït cap a les 8 del vespre al costat de l'emblemàtic mercat nadalenc que s'organitza cada any a la ciutat, seu del Parlament Europeu. Segons fonts policials, el tirador ha aconseguit fugir i els cossos de seguretat, que tenen blindada la ciutat, l'han aconseguit identificar i l'estan buscant.

Com a mesura de precaució, malgrat que es troba a poc més de tres quilòmetres de distància, l'Europarlament ha tancat les portes i el personal acreditat ha rebut un missatge demanant que no abandoni l'edifici fins a nova ordre, segons ha explicat el portaveu de l'Eurocambra, Jaume Duch.

Le Parlement européen a été fermé et personne peut le quitter jusqu’à nouvel ordre. Députés et personnel ont reçu des mails ou SMS les indiquant de rester à l’abri. #strasbourgshooting — Jaume Duch (@jduch) 11 de desembre de 2018

La policia aconsella, a través de Twitter, evitar el trànsit per la zona afectada i ha demanat als internautes confiar només en les informacions de fonts veraces i evitar difondre i creure's rumors. També el ministeri de l'Interior ha llançat l'avís que els residents dels barris de Neudorf i Étoile es tanquin a casa.

Événement en cours à Strasbourg, ne relayez pas de fausses rumeurs. pic.twitter.com/0g2MIVJwqX — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11 de desembre de 2018

En una jornada de ple al Parlament Europeu, a l'hora de l'atac molts funcionaris, parlamentaris i assessors eren a les immediacions de la zona on hi ha hagut el tiroteig, als nombrosos restaurants i bars que hi ha al centre. Un és el republicà Jordi Solé que ha notificat per Twitter que es troba bé.

Estàvem a punt d’accedir al centre d’ #Estrasburg quan ens hem trobat amb el cordó policial. Estem bé, seguint informacions, veient ambulàncies passar, preocupats per les novetats que arriben. El Parlament està tancat pic.twitter.com/jJKIKfbSMF — Jordi Solé🎗 (@jordisolef) 11 de desembre de 2018

També el popular basc Carlos Iturgaiz està per la zona i, a través de Twitter, ha explicat que la policia no deixa sortir els clients al carrer. "El centre d'Estrasburg sembla una ciutat fantasma, els negocis han estat desallotjats sense ni poder tancar les portes... Hi havia milers de persones al mercat", ha escrit.