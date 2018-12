El moviment rebel houthi i la coalició liderada per Riad, amb expectatives de pau al Iemen

Una delegació del moviment rebel houthi ha viatjat aquest dimarts a la capital sueca d’Estocolm per participar en una ronda de contactes de pau amb el govern del Iemen. La seva finalitat és arribar a un acord per solucionar el conflicte armat iniciat el 2014. L’última vegada que una delegació del moviment houthi va anar a una ronda de pau va ser l’estiu del 2016, però els rebels van quedar immobilitzats a Oman a causa del bloqueig aeri de la coalició àrab formada pel govern iemenita i els Emirats Àrabs Units.

Les rondes de pau encara no tenen ni dia ni hora però han comportat una ferma negociació prèvia perquè és poguessin dur a terme. Una de els condicions perquè els rebels hi participessin era l'evacuació del Iemen d’un grup de ferits, a la qual cosa la coalició àrab, liderada per l’Aràbia Saudita –que controla l’espai aeri iemenita– va accedir "de cara a les converses de pau de Suècia", segons ha declarat el portaveu de la coalició, Tuki Al Malki. Precisament les dues parts implicades han declarat que estan disposades a fer prosperar les relacions i acabar amb "la pitjor crisi humanitària del món", segons va xifrar l’ONU.

D'una banda, el líder del comitè de negociacions houthi, Moahmed Abdelsalam, ha assegurat que s’esforçarien "per l’èxit, la pau i el setge", tal com ha informat Al Masira, el mitjà dels rebels. D'una altra, el ministre d'Exteriors dels Emirats Àrabs, Anwar Gargash, ha afirmat que aquestes converses són una "oportunitat clau" per a la pau al Iemen. Gargash forma part de la coalició liderada per Riad i en suport militar al president iemenita, Abd Rabbu Mansur Hadi. De fet, l’evacuació del grup de ferits dels rebels ja és un signe de diàleg entre les dues parts.

L’avió que ha sortit aquest migdia de Sanà amb bandera de Kuwait també ha traslladat l’enviat especial de l’ONU al Iemen, Martin Griffiths, que ha de participar a la ronda de pau a la capital escandinava per mediar en el conflicte.

540x306 L'enviat especial de la ONU, Martin Griffiths, a l'aeroport de Sana. / MOHAMED AL-SAYAGHI / REUTERS L'enviat especial de la ONU, Martin Griffiths, a l'aeroport de Sana. / MOHAMED AL-SAYAGHI / REUTERS

Aquest últim més la coalició liderada per l'Aràbia Saudita ha decretat el tancament de tots els ports i aeroports del país, després que els rebels houthis llancessin un míssil contra Riad. El Iemen ha quedat totalment tancat: ningú pot sortir i, encara pitjor, no pot entrar-hi res ni ningú. Save The Children va declarar que aquesta era la pitjor ofensiva militar dels últims anys del conflicte. Precisament, pel port de Hodeida s’abastia el país, el més pobre de la regió, que ha d’importar el 70% dels aliments i actualment rep el 80% dels productes en ajuda humanitària. Aquesta guerra de moment ha generat una epidèmia de fam que afecta més de la meitat de la població i s'ha convertit en una arma de guerra mortal per als civils.