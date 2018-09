Neix un moviment d'esquerres per frenar la ultradreta a Alemanya

"Alemanya està canviant i ho està fent en una direcció que moltes persones no volen. Les divisions socials s'han fet més profundes, el clima s'ha tornat aspre, fins i tot parcialment agressiu, i la convivència s'està perdent. Ens trobem davant d'una crisi de la democràcia". Amb aquestes paraules Sarah Wagenknecht, presidenta de la fracció parlamentària del partit L'Esquerra, ha llançat aquest dilluns el moviment polític Aufstehen (Dempeus). Juntament amb Simone Lange, alcadessa socialdemòcrata de la ciutat de Flensburg; Ludger Volmer, cofundador i antic dirigent del partit ecoliberal Els Verds, i el dramaturg i acadèmic Bernd Stegemann, Wagenknecht culmina així un projecte que feia anys que planejava: la creació d'un moviment polític suprapartidista que possibiliti una majoria electoral de centre-esquerra, inexistent a Alemanya des dels comicis federals de l'any 2002, que van donar pas al segon i últim govern entre socialdemòcrates i ecoliberals de la història de la República Federal.

Els tres polítics participants en la presentació del moviment han aprofitat l'ocasió per criticar directament o indirectament les seves respectives formacions. Wagenknecht ha considerat insuficient el paper opositor que juga el seu partit. La formació de L'Esquerra, fundada l'any 2007 arran de la fusió entre postcomunistes de l'Est i socialdemòcrates desencantats occidentals, amb prou feines ha aconseguit superar la barrera del 10% del vots.

Simone Lange, que va competir pel lideratge del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya amb Andrea Nahles, actual presidenta del partit i de la fracció parlamentària socialdemòcrata, ha demanat als companys de la seva formació mirar més enllà dels interessos partidistes. Segons ella, la històrica dinàmica de torn pacífic entre els conservadors de la CDU-CSU d'Angela Merkel i l'SPD ha quedat trencada amb l'entrada de l' ultradreta d'Alternativa per Alemanya (AfD) al Parlament federal com a tercera força més votada.

El verd Ludger Volmer ha ofert les declaracions menys diplomàtiques sobre el seu partit, al qual ha acusat de "pèrdua de substància programàtica". Després de 13 anys sense formar part d'un govern federal, Volmer considera que ha arribat l'hora de construir un contrapès a l'esquerra de l'arc polític alemany.

Tots aquests missatges s'inserten en una lògica de reordenament del tauler polític del país: a la dreta de la CDU-CSU s'han establert els ultradretans d'AfD, espai que semblava definitivament tancat per a qualsevol força política atès el passat recent d'Alemanya, marcat a foc pel nacionalsocialisme i el conseqüent Holocaust. Com van demostrar les manifestacions ultradretanes i neonazis del cap de setmana passat a la ciutat de Chemnitz, l'objectiu de les anomenades Noves Dretes alemanyes és crear un moviment social que superi els límits de l'AfD, el fins ara partit ultradretà alemany més reexit des de l'any 1949. En paraules dels promotors d'Aufstehen, un dels principals objectius del moviment és precisament frenar l'ascens d'Alternativa per a Alemanya.

Crisi de l'esquerra

Darrere de la fundació d'Aufstehen, però, també es troba la crisi electoral i d'identitat de l'esquerra alemanya. L'SPD, fins ara l'únic partit capaç d'articular alternatives de centre-esquerra en l'àmbit federal, ha perdut la meitat del seus votants al llarg de les últimes dues dècades. Aquesta crisi és difícilment comprensible sense la repetició de governs de Gran Coalició entre els conservadors d'Angela Merkel i el socialdemòcrates, que han dirigit el país tres de les quatres últimes legislatures.

"Necessitem un nou ressorgiment", ha afirmat Sarah Wagenknecht. Ella i el seu marit, Oskar Lafontaine, exlíder socialdemòcrata i exdirigent de L'Esquerra, van ser precisament els primers que van proposar públicament la idea. Alguns analistes apunten que aquesta aposta política podria desembocar en la fundació d'un nou partit.

Aquesta última possibilitat genera dubtes i recels als tres partits de centre-esquerra amb presència parlamentària: l'SPD, L'Esquerra i Els Verds. Les direccions de totes tres formacions es mostren escèptiques amb la iniciativa i temen una nova divisió de l'espectre polític esquerrà. "El que fan Wagenknecht i Lafontaine no és cap moviment, sinó una lluita de poder a l'interior de L'Esquerra", ha dit Lars Klingbeil, secretari general socialdemòcrata.

Segons xifres donades pels mateixos promotors d'Aufstehen, més de 100.000 persones ja s'han registrat a la plataforma, present a internet i les xarxes socials. Una enquesta feta pel centre d'estudis socials Civey apunta tanmateix que el 62% dels alemanys creuen que el moviment no s'establirà a mitjà termini en el panorama polític d'Alemanya, un país amb tradició de majories conservadores.